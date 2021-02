Il prof. Giuseppe Basso, oncoematologo dei bambini e direttore dell’istituto italiano per la Medicina Genomica di Torino è morto

(IlMezzogiorno) Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rimane profondamente colpito oggi dalla scomparsa, a causa del Covid, del prof. Giuseppe Basso, oncoematologo dei bambini e direttore dell’istituto italiano per la Medicina Genomica di Torino. Il prof. Basso si è speso molto per la salute dei più piccoli malati regalando fino alla fine un sorriso e la speranza ai suoi pazienti più vulnerabili. Scienziato stimato e professionista la cui umanità rimaneva nel cuore di chi lo ha conosciuto lascia un vuoto incolmabile non solo nel settore della ricerca in cui operava, ma anche nella comunità intera. Parliamo di tali figure ai giovani e diventino un esempio per loro. Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU