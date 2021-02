TERRA DEI FUOCHI “A quando la rimozione vera delle ECOBALLE

“E’ di questi giorni la denuncia -ribadisce il consigliere Piscitelli – su svariate testate giornalistiche del perdurare di eventi mortali causati dalla ormai più che probabile relazione causale, o anche concausa, tra l’insorgere di alcune malattie come le leucemie infantili, il tumore al seno ed altri morbi di nuova insorgenza e le discariche di rifiuti.La presenza di discariche abusive di rifiuti è il dato di rilievo che emerge dal rapporto frutto di un accordo stipulato nel giugno 2016 tra la Procura di Napoli Nord, con sede ad Aversa, e l’istituto Superiore della Sanità.

Nessun commento dal Presidente della Giunta Regionale che ha decantato ripetutamente ipotetiche azioni su Terra dei Fuochi,QUALI AZIONI- si chiede Piscitelli- MA SOPRATTUTTO, QUALI BONIFICHE ha prodotto? E dire che i siti inquinati sono ben noti da anni al mondo scientifico come i siti di interesse nazionale che aspettano da anni di essere bonificati e che invece continuano ad infiltrare le nostre terre e le nostre acque, alimentando una tossicità ambientale senza eguali.”

“Il presidente della Giunta regionale della Campania- continua il consigliere di FdI- anzichè ironizzare sulla transizione ecologica come se fosse un problema di un’altra galassia dovrebbe intervenire con strumenti certi e un cronoprogramma attendibile. Non abbiamo sentito dalla Regione alcun commento sui dati ISS, piuttosto De Luca ha come al solito spostato l’attenzione a temi meno scottanti e più ilari per distrarci con il solito show, senza alcun rispetto per chi si ammala e muore di cancro.

Detto ciòe considerato la urgenza che tale situazione impone con interventi chiari e risolutivi per la rimozione di tale scenari ormai insopportabili, il consigliere Alfonso Piscitelli con una interrogazione al presidente della Giunta regionale della Campania ha chiesto di conoscere il programma certo delle verifiche: A QUANDO LE VERE BONIFICHE? A QUANDO LA VERA RIMOZIONE DELLE ECOBALLE? A QUANDO LA RIPRESA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI? A QUANDO I DATI VERI SULLA MORTALITÀ e SULL’INCIDENZA DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CASI DI NEOPLASIE SPECIE nella MARTORIATA PROVINCIA DI CASERTA?

