Scuola. Vaccinazione Astrazenaca. Professori campani che lavorano fuori regione non possono prenotare

I dipendenti del ministero della Pubblica Istruzione residenti in Campania, ma che prestano servizio fuori regioni sono impossibilitati a vaccinarsi.

La piattaforma “Soresa” prevede infatti che la prenotazione del vaccino anticovid avvenga tramite le scuole di appartenenza. La procedura di regini, mettiamo ad esempio il Lazio, prevede la prenotazione del Vaccino attraverso i medici di base di residenti o domiciliati nella Regione.

Pertanto un insegnate di Sessa Aurunca che presta servizio a Formia non può accedere alla piattaforma di vaccinazione preferenziale come operatore scolastico e viceversa.

In attesa delle more montano le proteste di numerosi insegnati e operatori del personale Ata frontalieri (regionali) che di fatto non possono accedere al vaccino.