Darwin Day a 150 anni dal libro sull’“Origine dell’Uomo”.

(Di Giuseppe Pace – Naturalista). Oggi i concetti dell’evoluzione biologica sono diventati di dominio pubblico e anzi sono stati estesi ai più vari settori della vita umana,ma si tratta di un’acquisizione culturale abbastanza recente. La prima teoria o ipotesi coerente dell’evoluzione, quella del francese Lamarck, risale a due secoli fa e quella dell’inglese Darwin, che rappresenta per la sua diffusione, il vero e proprio ingresso delle idee evoluzionistiche nella cultura umana, data esattamente 162 anni fa. Dopo il pensiero umano ha subito un profondo rivolgimento di cui forse non si valuta appieno la portata. L’idea, comprovata da non poche prove e dati certi, che al posto di una creazione separata di ogni singola specie vi sia stata discendenza e trasformazione delle forme l’una dall’altra e che tutti gli organismi, compreso l’uomo, siano imparentati fra loro implica una nuova visione della e della posizione dell’uomo nell’universo. Già a fine 1700 il Naturalista svedese, Carlo Linneo, ancora creazionista, ci collocò nella specie Homo sapiens e ci mise ai vertici di un scala d’importanza tra i viventi. Poi con le teorie non più creazionistiche la scala divenne una sorta di albero di cui un ramo era quello “d’oro” perché c’eravamo noi, tutti i quasi 8 miliardi d’individui planetari che si avviano spinti anche dalla IV rivoluzione industriale o rivoluzione digitale, verso uno stato unico globale federale (tale è un capitolo del mio nuovo saggio “Canale di Pace…” in corso di stampa, non più foriero di guerre fratricide e con migliore distribuzione delle risorse planetarie). Quando insegnavo in Transilvania notavo la celebrazione periodica annuale del “Ziua Eminescu” (Giorno di Eminesco), Gli inglesi il “Darwin Day” (Giorno di Darwin) e nel sistema d’istruzione italiano esiste un italiano illustre che si celebra in un giorno di ogni anno? Niente di niente eppure siamo, secondo i non pochi campanilisti, i migliori del mondo anche se ogni anno l’Ocse ci mette 4/10 e la qualità è inferiore man mano che si scende lungo la penisola o “giardino d’Europa” ma un po’ rinselvatichito però? All’estero esistono le settimane delle scuole aperte (tutti possono entrare ed assistere alle lezioni) mentre da noi si aprono solo per farsi la pubblicità per aumentare le iscrizioni. No, non siamo messi bene col sistema d’istruzione dove nessuno controlla il controllore e i governi si susseguono indifferenti al basilare segmento sociale, speriamo che il neogoverno, con leader, M. Draghi, dr. in Economia e Commercio, ecc., dia una mossa non formale alla nostra scuola e università. Forse la sua solida formazione scolastica e universitaria non solo in Italia lo avvicinano al pensiero liberale che era anche di C. Darwin. Il secolo della scienza, il 1800, fu figlio di quello dei lumi e dell’illuminismo il 1700 con la crescita, non tanto la nascita che è più lontana nel tempo e in occidente parte, in gran parte dai gentili o nobili di Roma caput mundi, del cittadino, sempre più artefice del proprio ambiente. Il 1900 invece è stato il secolo della tecnologia fino alla IV rivoluzione industriale della tecnologia digitale. Oggi ci è più facile sostenere più che contraddire il pensiero darwinista, ma non mancano seminatori di modi di vedere diversamente formulati. Il 12 febbraio quest’anno in quasi tutte le università di oltre 196 ambienti universitari degli attuali Paesi, già globalizzati, c’è il Darwin Day e fioccano le conferenze di noti titolari di cattedra dei saperi dei Naturalisti. Nel 1971 in occasione del primo centenario della pubblicazione del secondo libro di C. Darwin sull’Origine dell’Uomo, si conferma la correttezza della teoria sull’evoluzione dell’Homo sapiens. Nel 1871, 150 anni fa, C. Darwin pubblicava “L’origine dell’Uomo” per rispondere a serrate critiche dei creazionisti soprattutto del suo precedente saggio sull’”Origine delle specie per selezione naturale”, del 1859, dove già anticipa l’approfondimento che farà nel 1871 circa 11 anni prima di morire. Il 12 febbraio si celebra dunque, in tutto il mondo, il Darwin Day, in omaggio al giorno di nascita del celebre studioso. Le sue tesi sono ancora attualissime e il consiglio è di leggere “L’origine dell’Uomo” la cui prima pubblicazione è avvenuta 150 anni fa. Una delle tesi più importanti, nel volume, riguarda la socialità umana che armonizza la lotta con la collaborazione come anche che la scelta sessuale non è solo dei maschi ma esiste il gradimento femminile. Darwin era abbastanza tollerante quando scriveva perché teneva conto anche delle opinioni altrui. Sappiamo tutti che la teoria di Darwin è abbastanza travisata e falsificata fuori della cerchia degli specialisti. Non parliamo poi di quelli fuori da quella cerchia d’iniziati, dove ancora oggi si preferiscono le certezze dei creazionisti rispetto ai dubbi delle saperi scientifici. C. Darwin nel suo secondo libro sull’Origine dell’uomo si dà anche alla descrizione della scelta sessuale sia maschile che femminile e la chiama Teoria della selezione sessuale. Egli approfondisce il fatto che alcuni discendenti sopravvivono per riprodursi altri no. Il Darwin Day del 12 c. m. l’ho ascoltato, tramite la tecnologia digitale, a Padova con la lezione del prof. universitario Telmo Pievani. Egli ribadiva che molti che parlano di evoluzione, ma non hanno mai letto i libri di C. Darwin. Nella prima edizione italiana, del 1875, Michele Lessona scriveva: “Molti che ne dicono male e taluni che ne dicono bene, non lo hanno mai letto”. Il primo suggerimento, allora – in occasione del Darwin Day – è proprio di leggere L’origine dell’uomo. La seconda parte del volume è dedicata alla selezione sessuale; la prima – formata da sette capitoli – parla, invece, di noi, di Homo sapiens. Si racconta di come anche le facoltà superiori dell’uomo – l’intelletto, il senso del bello, la coscienza, il senso morale, i giudizi, le regole della convivenza – hanno delle gradazioni negli altri animali e – attraverso il processo di selezione naturale – si sono diversificate nelle versioni, molte diverse, ma legate da un rapporto di continuità, che troviamo negli esseri umani. Darwin si interessò anche di socialità umana. Secondo Darwin, la base della socialità umana sono gli istinti sociali che troviamo pure negli animali. In particolare, lo studioso parla della simpatia (ora si direbbe empatia): patire insieme, il sentirsi parte della comunità perché capiamo le sofferenze, le intenzioni e le motivazioni dell’altro, di chi appartiene allo stesso gruppo. Affiora qui una tesi molto importante di Darwin: la società umana è ambivalente, nata in piccoli gruppi umani, in tribù, che combattevano con altri clan. Si è creata allora una situazione strana: abbiamo imparato a essere solidali e a cooperare all’interno del nostro gruppo, facendolo diventare più coeso, organizzato e più capace di competere contro altri gruppi. Qui c’è il carattere ambivalente: siamo bravi a cooperare con chi pensiamo faccia parte della nostra stessa “fazione”, proprio perché siamo in lotta con chi non vi appartiene. In altri termini, la cooperazione e l’aggressività nascono dalla stessa logica, quella di gruppo. Darwin spiega poi – con elementi ancora oggi in grado di farci capire molte situazioni – che nel corso dell’evoluzione questi retaggi vengono perfezionati: subentrano gli elementi culturali e simbolici. Darwin pensava che evoluzione biologica e culturale fossero intrecciate. Questo vale anche per il senso morale e di comunità. Con il passare dell’evoluzione culturale – dice Darwin – noi abbiamo imparato ad allargare questo “noi”: non è più la nostra piccola tribù, ma l’insieme di tutte quelle che costituiscono una nazione. E poi impareremo a capire che il noi vale per tutta la specie umana. E infine, saremo così bravi a capire che quel noi includerà tutti gli altri esseri viventi. Ma, realista come era, Darwin ricorda che in fondo c’è sempre una tentazione: il retaggio del tribalismo che tornerà sempre a galla. Quindi, capire che facciamo parte di un grande noi non è un fattore scontato, ma sempre minacciato. Il nostro senso di comunità universale, di conseguenza, va coltivato. Nell’ambiente italiano Darwin è ancora quasi un estraneo oppure è familiare nel modo di pensare del cittadino? I lettori di libri in Italia sono meno del 15%, ma la tecnologia digitale aumenta considerevomente i lettori e lascia sperare di più in una evoluzione del suddito in cittadino, artefice del proprio ambiente naturale e sociale. Sembra quasi simile al monito di francescano Antonio, nobile di Lisbona, morto a Padova nel 1231, che affermava “Ogni uomo è re quando sa signoreggiare se stesso”!