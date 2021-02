Napoli, piazza Medaglie d’Oro: ripristinate le strisce pedonali

(IlMezzogiorno) NAPOLI ” Finalmente ieri gli operai della ditta incaricata sono intervenuti in piazza Medaglie d’Oro, una delle piazze più trafficate della città dal momento che in essa confluiscono ben otto arterie, importante nodo di collegamento tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella, per procedere al ripristino delle strisce pedonali da tempo scomparse “. A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, nei giorni scorsi, aveva segnalato per l’ennesima volta la scomparsa delle strisce zebrate e il presumibile conseguente pericolo per i pedoni nell’attraversamento delle carreggiate. ” L’auspicio – puntualizza Capodanno – è che si proceda a tali rifacimenti anche per tutte le altre strade e piazze della municipalità collinare, dove da tempo le strisce pedonali sono del tutto scomparse o sono sbiadite, come, solo per esemplificare, in piazza Vanvitelli al Vomero, un’altra delle piazze più trafficate della città “. ” Così come è auspicabile – sottolinea Capodanno – che s’intervenga in tempi rapidi, attraverso i necessari interventi di manutenzione, per la riparazione e l’eliminazione dei numerosi dissesti presenti lungo carreggiate e marciapiedi, a partire, rimanendo nell’ambito della municipalità collinare, dai tratti stradali delle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano “.