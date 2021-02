Genova. Una messa per le Regine d’Italia

(IlMezzogiorno) GENOVA, 14 febbraio una messa per le Regine d’Italia. Come ogni anno dal 1986, l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv commemorerà le tre Regine dell’Italia Unita con una S. Messa presso la Basilica di Carignano, domenica 14 febbraio 2021 alle ore 18.30. Margherita di Savoia-Genova, dal 1878 al 1900, è deceduta il 4 gennaio 1926, sua nuora Elena del Montenegro, dal 1900 al 1946, è nata l’8 gennaio 1873, e sua nuora Maria José del Belgio, dal 9 maggio 1946, è deceduta il 27 gennaio 2001. Sono sepolte accanto al consorte: la prima al Pantheon di Roma, la seconda nel Santuario di Vicoforte in Piemonte e la terza presso l’Abbazia di Altacomba in Savoia.