Aversa. Solidarietà al Circo Romina Orfei in grande difficoltà. Gli animali senza cibo.

(Riceviamo e pubblichiamo) AVERSA Non potevano non raccogliere il grido di aiuto lanciato da la Rampa e dal suo direttore Stefano Montone per Il circo di Romina Orfei che a causa della pandemia è fermo alla periferia di Aversa, è bastato uno sguardo tra me e mia moglie Marianna per avere la stessa idea. Immediatamente ci siamo attivati per cercare come poter dare una mano a questi circensi che tanta gioia danno ai nostri bambini con i loro spettacoli.

Sono bastate poche telefonate e abbiamo potuto acquistare una partita di foraggio e fieno per gli animali, Li abbiamo reperiti in più aziende della provincia di Potenza e un meccanismo di solidarietà si innescato nell’immediato per velocizzare la trattativa. Ci è stata garantita la consegna di un autotreno di balloni di fieno per l’inizio della prossima settimana meteo permettendo. Speriamo tanto io e mia moglie Marianna che questo in parte possa portare un sollievo a questa gloriosa famiglia circense degli ORFEI.

f.to on. Nicola Grimaldi e on. Marianna Iorio