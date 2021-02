Caivano. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 44enne di Pesaro Urbino.

Sembrava dovesse effettuare uno scarico di arredi ed invece, dopo aver parcheggiato nei pressi del “parco verde” l’autoarticolato di una nota catena italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, si è diretto all’interno di una delle palazzine ivi ubicate da dove è poi riuscito qualche istante dopo senza effettuare alcuna consegna. I militari dell’Arma insospettiti da tale atteggiamento hanno sottoposto a controllo l’uomo che, senza esitazione alcuna, è scappato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga dalla sua tasca sono caduti alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ed “eroina”. Rincorso e raggiunto dai carabinieri ha tentato di divincolarsi opponendo resistenza. Ciononostante gli operanti sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 3 dosi di “cocaina” e 6 dosi di “eroina”, per un totale di 2,054 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo (foto di repertorio).