Terra dei fuochi. Tumori collegati col disastro ambientale

Lo stato non riesce ancora a controllare il disastro dell Terra dei fuochi. Dalla Lega: presto report Procura-Iss in Parlamento.

Napoli, 10 feb – “Porteremo presto all’attenzione del Parlamento il rapporto conclusivo stilato da Procura di Napoli Nord e Istituto Superiore di Sanità. Ora che sono emersi strette connessioni tra tumori e rifiuti incontrollati nella Terra dei fuochi le istituzioni devono fare la loro parte. I cittadini del territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, che per anni hanno subito danni gravissimi alla propria salute – anche irrimediabili – a causa della convivenza forzata con rifiuti di ogni genere, attendono risposte concrete”.

Così i deputati Gianluca Cantalamessa e Tullio Patassini, capigruppo Lega nelle commissioni Antimafia ed Ecomafie.