Territorio. Ecco le zone a rischio alluvione del Distretto dell’Appennino Meridionale

Su 2.200 Km di coste (oltre il 30% di quelle italiane) circa 735 Km(35%) è soggetto a fenomeni erosivi. Le zone a rischio nel Distretto dell’Appennino Meridionale investono 3372 km quadrati in diversi comuni delle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Basilicata e riguardano una popolazione di oltre 573 mila abitanti. Sono alcuni numeri che restituiscono le criticità e le tematiche sulle quali opera e lavora il Distretto dell’Appennino Meridionale proponendo piani di gestione delle acque a tutela e salvaguarda dei beni del territorio. Un processo di pianificazione sul quale i comuni, gli enti territoriali e tutti gli stakeholder del territorio sono chiamati a fornire il loro contributo di idee e proposte per arrivare a dei piani di gestione condivisi ed efficaci. Per raggiungere questo obiettivo, e in particolare giungere al “Progetto di Piano di Gestione Acque (PGA)”e al “Progetto di Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)” è stato attivato un processo di informazione e consultazione.

Il primo Forum di informazione sulle attività̀ relative al PGA (III ciclo) e al PGRA (II ciclo) si è svolto lo scorso 29 gennaio. Contestualmente è stata attivata una area sul sito web dell’Autorità̀ di Distretto dell’Appennino Meridionale, nella quale è consultabile tutto il materiale relativo al progetto di pianificazione. A questo forum seguono altri step di consultazione per l’acquisizione delle osservazioni da parte dei diversi attori coinvolti, l’analisi e la valutazione delle stesse e nell’intervallo fra gli step si terranno dei FOCUS su temi di interesse del Piano di Gestione delle acque.

Il Progetto di Piano di Gestione delle acque PGA focalizza l’attenzione sulla gestione e governo della risorsa idrica intesa come corpi idrici superficiali, sotterranei, di transizione e costieri. Gli obiettivi che il piano persegue sono relativi allo stato di buona qualità e quantità dell’acqua, alla garanzia degli usi legittimi, (potabile irriguo e industriale) e alla tutela e salvaguarda del sistema naturale, ambientale e culturale connesso. Aspetti che attraverso i cicli del Piano sono aggiornati, valutati e per i quali vengono configurati gli interventi strutturali e non strutturali.

In particolare il III ciclo del PGA pone l’attenzione sulle pressioni e i relativi impatti, sul completamento della classificazione ambientale dei corpi idrici e il relativo adeguamento delle reti di monitoraggio, l’attuazione della direttiva nitrati, l’analisi economica che comprende tutta la valutazione dei costi ambientali da sostenere al fine di assicurare un servizio efficiente e nel contempo sostenere un uso corretto delle risorse. In correlazione con il piano PGA si declinano l’osservatorio risorse idriche, (che focalizza l’attenzione su quelli che sono gli scenari di criticità) e dei relativi interventi da porre in essere), il trasferimento di risorse idriche interregionali (tra le regioni, grazie alla grande rete infrastrutturale che trasferisce 850 milioni di metri cubi annui di acqua), a cura del commissario straordinario di Governo nonché Segretario dell’Autorità, che cura la progettazione e realizzazione degli interventi per l’efficentamento del sistema delle 8 dighe e che comprende le regioni Basilicata, Puglia e Campania.

Tra le misure ad oggi individuate nell’ambito del PGA si configurano gli interventi finanziatiper un valore di 157,12 M€ (importo complessivo finanziato) riguardano il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti (DM MIT n. 526 del 07/12/2018) e il Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “Invasi” (DPCM del 17/04/2019). Gli interventi in corso di programmazione per un valore di 138,43 M€ (fabbisogno finanziario interventi) riguardano il secondo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – Sezione “Invasi”. Mentre la prima ricognizione degli interventi da attivarsi nell’ambito del Recovery Fund hanno un fabbisogno finanziario di 1.122,31 M€.