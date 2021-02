IlMezzogiornoLibri. “Santi, miracoli, misteri e Santuari”

Continua la produzione letteraria degli autori de IlMezzogiorno. Palo Mesolella ha consegnato alle stampe questo nuovo libro, si tratta di appunti e testimonianze sulla fede.

“Perché scrivere un libro sui miracoli, sui santuari e sui santi? A chi può interessare? – leggiamo dalla quarta di copertina – e poi, in questa società liquida, non è roba d’altri tempi? Per i cristiani la storia di Cristo dovrebbe bastare. Dante, nel canto V del Paradiso, raccomandava di andare direttamente all’essenziale: ”Avete il nuovo e ‘l vecchio Testamento, e ‘l pastor della Chiesa che vi guida: questo vi basti a vostro salvamento”. San Paolo, nella seconda Lettera a Timoteo dice che bisogna “Praedicare verbum”, è necessario predicare la parola di Dio. Allora, a cosa serve parlare di santi, santuari, ex voti e di miracoli? Le storie dei santi e le loro opere non sono altro che il Vangelo messo in pratica”.

Per comprare il libro su Amazon —> CLICCA QUI