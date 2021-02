Calvi Risorta. E’ morto Peppino De Lucia

E’ morto stamane, per delle complicazioni dovute al Covid, Peppino De Lucia fondatore del primo sito caleno di informazione, radioamatore e da sempre impegnato nell’associazionismo.

Lascia moglie, figli, nipoti. Lo piangono i numerosi amici e paesani, i colleghi ex Italtel, gli amici dell’Associazione nazionale carabinieri, dell’Ars Amateur Radio Society e tutta la cittadinanza calena. A darne notizia il figlio Claudio in un post su facebook dove rivolgendosi al padre scrive “vivevi di ‘frequenze’ caro papà. Non erano soltanto le frequenze delle onde radio che tu amavi incondizionatamente. Era la frequenza dei tuoi abbracci, del tuo calore, del tuo affetto, dell’amore smodato per i tuoi piccoli nipoti. Abbiamo vissuto dei tuoi esempi, della tua lealtà. Sappi che siamo orgogliosi di te e di quanto ci hai insegnato in vita. Negli ultimi messaggi, mi avevi manifestato la volontà di dover avvisare tutti qualora fosse successo qualcosa. Ed io lo sto facendo…”