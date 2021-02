Sparanise. Lunedì 8 febbraio le ragazze del Turismo in Alternanza Scuola Lavoro con la Reggia di Caserta

(Caserta24ore) SPARANISE Dopo la firma della Convenzione tra il Foscolo e la Reggia di Caserta, venerdì scorso è iniziata l’Alternanza Scuola lavoro per le ragazze ed i ragazzi dell’indirizzo Turismo e domani, lunedì 8 febbraio si ritorna a parlare della Reggia e dei suoi tesori, Anche quest’anno infatti le ragazze del Turismo del Foscolo di Sparanise vivranno l’esperienza straordinaria di effettuare 100 ore di Alternanza Scuola Lavoro presso la Reggia di Caserta. Dopo la firma della convenzione tra il Direttore Generale della Reggia, arch. Tiziana Maffei ed il Preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella anche quest’anno, gli alunni delle classi quarte, conosceranno meglio il più bel monumento italiano grazie ai Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento nei saloni della bellissima Reggia borbonica. Le lezioni e le attività P. C. T. O. per la classe 4^ A Turismo di Sparanise sono iniziate venerdì 5 febbraio scorso grazie alla prof.ssa di Lingua Inglese, Immacolata Giulia Natale, che ha avviato un interessante progetto di collaborazione con la Reggia di Caserta e la dottoressa Paola Viola della Sovrintendenza ai monumenti. “La dottoressa Viola, spiga la prof.ssa Natale, per il momento tiene lezioni online agli studenti, nei giorni di venerdì e lunedì, in attesa di tornare in presenza alla Reggia. E’ stato stilato il calendario delle lezioni per il mese di febbraio in modo tale che le ore di PCTO non capitino nelle stesse ore riservate alle altre materie. Dopo l’avvio di venerdì 5 febbraio, quindi, i prossimi incontri sono previsti domani, lunedì 8 febbraio, dalle 9 alle 10.20, venerdì 12 febbraio e venerdì 19 febbraio dalle ore 11.30 alle 12.50. La classe, per il momento segue le conferenze degli architetti della Sovrintendenza ai monumenti, nella propria aula dotata di Lavagna interattiva multimediale. E’ una bella opportunità per gli alunni del Foscolo, spiega la prof.ssa Lauretano, docente di Lingua spagnola, perchè effettueranno le loro ore di Alternanza Scuola- Lavoro presso il monumento più noto e visitato d’Italia, alunni che già lo scorso anno hanno accompagnato i visitatori presso la “Quadreria della Reggia” illustrando i bei dipinti del “Real Sito di Carditello”. “Una buona occasione – ha spiegato il preside del Foscolo Paolo Mesolella, anche per entrare a contatto con il mondo del grande turismo, conoscere da vicino la nostra Reggia e la sua bellissima “quadreria”. I nostri alunni, infatti, faranno da guida ai quadri del Re. L’esposizione accoglie dipinti che vanno dal XVI al XIX secolo, commissionati dai sovrani e raggruppati per soggetto: nella Sala I sono esposti soggetti orientali; nelle sale II e III sono in esposizione tele con episodi di storia della letteratura; nella sala IV, Nature morte; nella sala V, Paesaggi e Battaglie; nella sala VII tele di Santi, con la Passione ed il Martirio di Cristo; nelle sale VII- VIII la ritrattistica, nella sala IX, infine, le bellissime Vedute di Carditello.