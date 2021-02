Editoriale. 10 febbraio 2021, a proposito del Giorno del Ricordo e delle Foibe

(di Paolo MESOLELLA) L’art. 1 della legge 92 del 2004 sottolinea che il Giorno del Ricordo fu istituito per “conservare la memoria della tragedia degli Italiani e delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra”. La vicenda si sviluppa dall’8 settembre del 1943 al 10 febbraio 1947 ed avviene in una parte dell’Italia che la seconda guerra mondiale ha attribuito alla Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia). L’Istria, la Dalmazia e Fiume, per D’Annunzio, erano il vanto dell’Italia, ma il Trattato di Rapallo lasciò alla Jugoslavia tantissimi italiani che subirono la peggiore delle morti nelle foibe: sperdute cavità carsiche profonde decine di metri. Luoghi dove doveva sparire la presenza stessa degli italiani. Segno di una volontà di cancellazione totale. Una morte lenta, di italiani lasciati morire senza essere nemmeno seppelliti. Negli anni 50 poi moltissime famiglie italiane hanno dovuto abbandonare le loro case e i loro beni per trovare rifugio in Italia. Ricordare le foibe è anche ricordare questo sradicamento di famiglie che si sono improvvisamente scoperte non gradite in casa loro. E questo, molto spesso, nell’indifferenza di un’Italia che preferiva una lettura politica unilaterale di quella vicenda e che ancora oggi non sempre è disponibile a distinguere il bene dal male, per ragioni politiche. Questo è il motivo per cui i nostri giovani debbono sapere e noi dobbiamo ricordare.