Turismo. Ecco ilovecostiera.com, guida turistica per la Costiera Sorrentina e la Costiera Amalfitana

E’ nato ilovecostiera.com, il portale interamente dedicato alla Costiera Sorrentina ed alla Costiera Amalfitana.

I Love Costiera è un portale turistico (https://ilovecostiera.com) attraverso il quale tutte le parti in gioco nel settore turistico della Costiera Sorrentina e della Costiera Amalfitana possono promuovere le proprie iniziative e le proprie attività.

Il progetto ha un duplice obiettivo.

Il primo obiettivo è quello di promuovere le due costiere che per un gioco del destino e grazie alla benevolenza di Madre Natura formano la più bella costa marina al mondo.

La promozione del territorio su ilovecostiera.com sarà raggiunto quotidianamente attraverso la promozione delle attività turistiche (eventi, escursioni, visite, altro) che tutti i turisti e villeggianti, ma anche i residenti amano fare, con un motore di ricerca che consentirà di trovare tali attività per singola città, per data o per attinenza alle proprie passioni.

Il perseguimento dell’obiettivo passa attraverso le relazioni tra ilovecostiera.com e tutte le istituzioni pubbliche e private che ogni giorno lavorano a favore della Costiera Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Per i turisti e per gli interessati, inoltre, ilovecostiera.com offre la possibilità, di associarsi al sito per essere sempre aggiornati, dando la possibilità di scaricare la guida della Costiera Sorrentina o la Guida della Costiera Amalfitana in pdf ad un costo irrisorio (2 euro) una tantum.

Il secondo obiettivo è quello di mettere in risalto tutte le attività in campo, come le strutture ricettive, le strutture ristorative, le strutture turistiche (lidi, discoteche, sale giochi, teatri, cinema, altro).

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la creazione, città per città, di un almanacco delle attività, che risulterà essere completamente gratuito. Tutte le attività che si uniranno gratuitamente al progetto turistico, riceveranno un link diretto alla propria pagina web, pagina social e alla pagina di prenotazione (ad es. booking.com o thefork.it o altri).

Per le strutture ricettive, e non solo, è disponibile il “Box I Love Costiera” al costo di 10 € anno.

Il “Box I Love Costiera” contiene un banner stmpabile su cui sarà visibile un QR-Code con collegamento diretto alla guida delle costiere, che sarà aggiornata quotidianamente.