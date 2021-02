Scuola. Ripresa dei contagi, Azzolina sul banco degli imputati

“I dati resi noti da De Luca sulla ripresa del contagio a seguito della riapertura delle scuole sono la riprova della inadeguatezza di un ministro, Lucia Azzolina, ormai, fortunatamente per noi, solo un triste ricordo del quale mai nessuno esprimerà rimpianto. La Lega stessa aveva sollecitato una riapertura delle scuole. Tuttavia la precondizione per la riapertura, di cui alla nostra proposta, tendeva a garantire il massimo grado di sicurezza attraverso l’utilizzo dei termoscanner, l’effettuazione di tamponi rapidi a tappeto, un potenziamento adeguato dei trasporti e il dimezzamento del numero degli alunni per classe, oltre che alla assunzione degli insegnanti precari da troppi anni e al montaggio di impianti di aerazione aula per aula. La verità è che De Luca se ne è lavato le mani, lasciando campo libero al ministro di poter provocare un nuovo, gravissimo disastro, cosa che poi si è puntualmente verificata. Oggi va detto che il numero dei contagi generato dalla ripresa delle attività scolastiche è tale da imporre una seria riflessione sulla opportunità di proseguire. È il tempo della responsabilità e occorrerà optare per scelte ponderate e tese a salvaguardare la salute di tutti gli utenti della scuola. Adesso senza la invalidante presenza dell’ex ministro Azzolina, sarà sicuramente più facile ragionare con criterio”.

Lo dichiara la deputata Pina Castiello, membro della segreteria nazionale della Lega.