Napoli. Decumani: controlli straordinari e multe anti Covid

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in largo San Giovanni Maggiore, largo Girolamo Russo e via Costantinopoli.

Nel corso dell’attività hanno identificato 100 persone sanzionandone sette per assembramenti, due per consumo di bevande in luogo pubblico oltre l’orario consentito, una per mancato utilizzo della mascherina; infine, due esercenti sono stati sanzionati per aver consentito agli avventori il consumo di bevande al tavolo oltre l’orario consentito.