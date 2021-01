IlMezzogiornoLibri. Al via la collana per smartphone “Racconti dei nostri tempi”

La collana digitale ha come obiettivo di raccontare la realtà dei nostri tempi. Il pdf scaricabile on line in coda a questa pagina, da leggere attraverso lo schermo di un telefonino mobile, è una raccolta periodica di racconti ricevuti dai lettori, aspiranti scrittori de “IlMezzogiorno edizioni”, negli scorsi anni.

Si tratta del numero zero; per le successive edizioni chi vuole pubblicare un proprio racconto può inviarlo all’indirizzo della redazione scrivendo nell’oggetto “Racconti per il Mezzogiorno”.

I racconti saranno rielaborati dalla redazione e pubblicati in forma anonima con la formula AA.VV. (autori vari). Chiaramente se un racconto desterà l’interesse di case editrici nazionali, metteremo in contatto l’autore per eventuali future pubblicazioni a proprio nome.

Chi è interessato a far parte di questa rete non deve far altro che inviare un messaggio conoscitivo al nostro numero ufficiale di whatsapp ed il proprio racconto all’email della redazione!

Buona lettura a tutti

Scarica qui il numero zero del periodico —> “raccontideinostritempilmezzogiornofeb2021“