Sparanise. Lunedì al Foscolo il tampone per tutti: docenti e non docenti

(Caserta24ore) SPARANISE. IL TAMPONE A TUTTI PER RIAPRIRE IN SICUREZZA Lunedì 1 febbraio prossimo, nella sede “Foscolo” di Sparanise riprendono le lezioni in presenza, ma in sicurezza. Grazie infatti alla campagna di screening “Scuola Sicura” della Regione Campania, i docenti ed il personale non docente delle due sedi sparanisane (di via Calvi e Via Marinelli), si sottoporrà al tampone, in orario pomeridiano, all’interno dell’aula covid. Saranno almeno una sessantina i partecipanti allo screeneng tra docenti e non docenti, condiderato il fatto che gli altri docenti già lo hanno effettuato tramite il proprio medico. Si ricorderà infatti che l’Unità di Crisi regionale per l’emergenza epidemiologica da Covid 19, il 23 gennaio scorso, per dare atuazione all’ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021, ha avviato un progetto di sceening per tutto il personale della scuola campana. Alla riunione dell’Unità di Crisi, hanno partecipato tutti i Direttori Generali delle AA.SS.LL, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e I rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale, che su base volontaria hanno aderito al monitoraggio dell’andamento dei contagi del personale della scuola. All’esito della riunione, è stato definito un efficace modello organizzativo, idoneo per consentire una sollecita campagna di screening della Regione effettuata con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e le Aggregazioni Funzionali Territoriali. Tra le varie scuole che hanno aderito al progetto, c’è anche l’ISISS Foscolo di Teano che potrà avere la possibilità di effettuare i test antigenici in sede, coinvolgendo tutto il personale. La somministrazione dei test inizierà lunedì 1 febbraio, a partire dalle ore 14.30 e prevede anche la partecipazione di docenti della Scuola Media di Pignataro Maggiore. Da parte sua, il Dirigente Scolastico del Foscolo, prof. Paolo Mesolella, ha sollecitato tutto il personale docente e non docente della scuola ad approfittare dell’occasione offerta dalla Regione Campania per effettuare il test antigenico che, sebbene sia su base volontaria, è certamente molto utile per noi stessi e per gli altri.