Napoli. Mercoledì 27 gennaio 2021 Speciale Giornata della Memoria

(Caserta24ore-IlMezzogiorno) NAPOLI In occasione della giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio la Fondazione Valenzi ospiterà sulla propria pagina Facebook due appuntamenti speciali per riflettere sul razzismo e le discriminazioni contemporanee. La Fondazione Valenzi, da sempre impegnata nel tema del recupero della memoria storica, conclude il ciclo video di approfondimento storico sulla Shoah mercoledì 27 gennaio nel Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. La pagina Facebook della Fondazione ospiterà due appuntamenti in diretta: alle ore 12 “Razzismi contemporanei”: un gruppo di giovani studenti universitari discuteranno sul tema commentando notizie ed esperienze in prima persona; alle ore 15 “Memoriae 2021”: Lucia Valenzi si confronterà con Nico Pirozzi, giornalista e ideatore del progetto “Memoriae”.

In particolare, il progetto “Memoriae”, con cui la Fondazione collabora da numerose edizioni, mira a mantenere vivo il ricordo della Shoah e allo stesso tempo tenere alta l’attenzione verso ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, sociale e politica attraverso la consegna di un riconoscimento a testimoni e vittime della barbarie antisemita e ad esempi positivi della nostra attualità e con la premiazione dei vincitori del concorso per le scuole di ogni ordine e grado “Io non dimentico”. Quest’anno, l’evento si svolgerà il 5 marzo in streaming, in ottemperanza alla normativa anticovid.