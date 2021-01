Scuola. Convitti. Incontro seminario via web sulla realtà convittuale.

Si terrà lunedì 24 gennaio incontro pubblico on-line con le famiglie interessate ad usufruire per il prossimo anno scolastico dei servizi convittuali del Ministero della Pubblica Istruzione. Per partecipare il link è https://ipseoacelletti.webex.com/meet/alberghiero.angelocelletti. E’ gradito un cenno di adesione all’indirizzo email convittocellettiformia@gmail.com

A causa della pandemia in tutti i convitti d’Italia il numero di convittori è stato ridotto per garantire la sicurezza con massimo due posti letto a camera.

I convitti nazionali e gli annessi sono delle istituzioni scolastiche educative presenti in alcune scuole, nati per ospitare gli alunni fuori sede delle scuole medie superiori. Gli allievi si chiamano convittori. Cosa fa un convittore? La mattina frequenta regolarmente la scuola, il pomeriggio invece di tornare a casa va in convitto, dove ad accoglierli ci sono gli educatori, personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione. In genere la giornata si svolge così: la sveglia la mattina alle 7:00, dalle 7:30 colazione e alle 8:20 tutti a scuola fino alle 13:30 a seconda dell’orario scolastico, segue il pranzo, una breve ricreazione e poi lo studio guidato con gli educatori. Nel pomeriggio si tengono inoltre attività para-scolastiche, sportive e i corsi sopracitati. Dalle 17:10 fino alle 19:00 o in casi eccezionali alle 20:00 è prevista la libera uscita, ma solo in tre giorni della settimana a scelta degli allievi e concordati tra educatori e genitori. Dalle 19:30 c’è la cena e dalle 20:30 fino alle 22:15 attività ricreativa nei locali adiacenti il convitto. Alle 22:30 c’è la ritirata e alle 22:45 si spengono le luci per il riposo notturno. Insomma vivere nel collegio pubblico della scuola, comporta il rispetto delle regole della convivenza civile: bisogna alzarsi puntuali, rispettare gli orari, la fila in mensa, studiare, rispettare gli orari in cui fare la doccia, libere uscita, ritirata e in generale rispettare le direttive degli educatori che assistono i giovani 24 ore su 24. E non tutti ce la fanno.

“La scuola che unisce due Regioni” si legge sul sito di presentazione dell’istituzione scolastica “Celletti” che ha organizzato l’incontro pubblico. Questo perché ogni giorno molti studenti fanno i pendolari tra le province di Napoli e Caserta e altri ancora vivono in Convitto per tornare a casa solo il fine settimana. Non è che nelle provincie di Napoli e Caserta manchino scuole alberghiere, ma il “Celletti” di Formia nel corso degli anni ha acquisito fama di eccellenza, grazie sopratutto alle attività extra curriculari rivolte al mondo del lavoro organizzate dalla scuola. Corsi di cucina, pasticceria, rosticceria e pizzeria sia amatoriali che professionali fanno gola e per il futuro bollono in pentola iniziative con strutture turistiche (anche estere), presso le quali gli allievi potranno svolgere stage lavorativi.

La maggior parte degli alunni una volta diplomati non trova difficoltà a lavorare nel campo delle ristorazione e dei servizi alberghieri. Così in tanti vogliono iscriversi nella scuola di Formia.

Il dirigente scolastico prof. Monica Piantadosi pone massima attenzione alla partecipazione della scuola, con propri stand, ad eventi come fiere eno-gastronomiche. Durante questi eventi gli alunni, guidati dagli insegnanti di cucina e sala, preparano piatti tipici della gastronomia, offerti ai visitatori. Ed è questo il miglior passaparola per far conoscere le competenze acquisite dagli alunni attraverso attività di laboratorio, stage nelle aziende, partecipazione a progetti speciali in Italia e in Europa nel principio di alternanza tra banchi e contesti di lavoro (Gianluca Parisi educatore).