Caserta. Eventi d’Arte al Liceo Artistico “San Leucio”

(Caserta24ore) SAN LEUCIO di CASERTA Sabato 23 gennaio, alle 16.30, sulla piattaforma Googlemeet, la mostra del maestro Mario Ciaramella. Art Virtual Rooms, Maestri d’Arte è un’iniziativa promossa dallo storico Liceo per far conoscere non solo gli artisti che vi insegnano ma anche quelli del territorio che da anni segnano con le loro opere la crescita della comunità artistica, disseminando il bello. La mostra sarà presentata dal critico d’arte Enzo Battarra mentre i lavori saranno coordinati dalla storica dell’arte Carla Ferrucci, docente della scuola. «Condividiamo con orgoglio – dice la preside Immacolata Nespoli – questa mostra virtuale e le altre che verranno dopo aver presentato a tutti le opere realizzate nei laboratori del nostro Liceo. Arte è condivisione, crescita, visione». Mario Ciaramella è nato a Luzzano, in provincia di Benevento, il 4 Dicembre 1956. Quando ero bambino niente lasciava intendere che sarebbe diventato scultore. Le sue esperienze infantili si sono consumate nel lavoro dei campi e tra i manovali al seguito di suo padre e di suo nonno, ed è proprio nel costruire i diversi utensili necessari per il lavoro dei campi (cesti, scale, manici per accette o zappe) che Mario Ciaramella ha “imparato” ad essere scultore. Scultore rimasto legato alla sua terra, alla sua cultura anche nell’uso dei materiali che già da piccolo ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra. La consapevolezza di essere scultore è venuta più tardi, quando ha dovuto affrontare la scelta delle scuole superiori: allora ha deciso per il liceo artistico di Benevento, dove è stato allievo di Mainolfi e Paladino. Si è poi diplomato nel 1978 all’Accademia di Belle Arti di Napoli al corso di scultura tenuto da Augusto Perez. Si è interessato di animazione plastica e visiva, ha collaborato a realizzazioni scenografiche televisive e teatrali. Ha partecipato a numerose mostre collettive e individuali. Attualmente vive e lavora a Luzzano, in Valle Caudina, negli stessi luoghi dove è cresciuto, dove incontra le immagini e le forme delle sue sculture. La mostra potrà essere visitata, anche successivamente, a questo link https://isasanleucio.edu.it/art-virtual-rooms-maestri-darte-mario-ciaramella/