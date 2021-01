Tecnologie. “Il futuro ora” di Allocca Alfredo

(Comunicato stampa).Il futuro ora. Dopo sette anni di onorato servizio, le attuali consolle lasciano spazio alle nuove generazioni. Naturalmente le maggiori case produttrici mostrano i loro gioielli tecnologici: Microsoft Xbox serie X, Sony con PlayStation 5. In questa nuova sfida i nostri esperti in tecnologia, Alfredo Allocca e Domenico Ricciardi, scelgono l’ammiraglia Microsoft, dal punto di vista software (date le ultime acquisizioni della grande M) risulta essere la carta vincente, per un innovativo sistema multimediale e potenza hardware.

Da notare con attenzione che queste macchine devono poter accedere ad un ambiente dotato di fibra potente e supportate da Tv moderne dotate di 4k. Naturalmente la scelta può essere legata ad un titolo di esclusiva o esperienze legate alle consolle passate. “Siamo entrati nella nuova era digitale”, dicono i nostri esperti amici di tecnologia; l’importante è divertirsi sempre.