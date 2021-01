Napoli. Vaccini in ritardo

(Caserta24ore) NAPOLI Il Presidente di Asso-consum Campania Ciro Monaco preoccupato per i ritardi

Il dibattito generato dall’annuncio della multinazionale americana Pfizer e la tedesca BioNTech ha suscitato

preoccupazioni a livello italiano ed europeo. Il presidente regionale della Campania di Asso-consum Ciro Monaco, in relazione all’accaduto dichiara “le preoccupazioni legate al covid-19 sono molte e le Istituzioni sono alle prese con problemi a livello nazionale. Il vaccino è un elemento importante per la società civile, non si possono accettare ulteriori ritardi altrimenti il piano vaccinale non potrà seguire i ritmi decisi dal Governo. Con la vita dei cittadini non si scherza, i ritardi possono avere forti ripercussioni”. Il presidente Ciro Monaco conclude la dichiarazione sottolineando che Asso-consum Campania vigilerà sulla questione mantenendo sempre al centro del proprio impegno i cittadini.