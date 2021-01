Napoli. Scuola, Fortini:” E’ plausibile che la didattica in presenza per le superiori parta il I febbraio”

(Caserta24ore-IlMezzogiorno) NAPOLI “Da questa mattina le classi quarte e quinte elementari tornano in presenza. Avremmo preferito un rientro più soft lunedì prossimo. Naturalmente questo comporta problemi di gestione tra dirigenti e docenti che si sono dovuti organizzare dalla sera alla mattina”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. L’assessore ha criticato la scelta di rivolgersi all’organo giudiziario: “Per quanto riguarda le scuole secondarie dopo il Tar non possiamo reiterare ordinanze in merito alle scuole medie mentre si lascia discrezionalità per quelle superiori, anche se nel pomeriggio c’è un altro ricorso pendente. Dubito che possa esserci una sentenza simile per le superiori a differenza di quella di ieri. Credo sia sbagliato a prescindere, perché dovrebbe esserci il primato della politica. Ieri la riunione dell’Unità di Crisi è durata molte ore perché si teme un’impennata dei contagi con la responsabilità poi ascritta a un organo giudiziario”. Poi ha aggiunto sui timori della riapertura degli istituti: “A me quello che preoccupa sono le ripercussioni sulla curva pandemica. Quando fanno obiezione della Campania zona gialla a differenza delle regioni rosse dove si va a scuola dico sempre: questo colore è il frutto delle scelte che abbiamo fatto. Lo stesso decreto nel suo dispositivo dice che i contagi non si sono fermati con la scuola chiusa ma questo noi lo sappiamo perché non è l’unico luogo dove si trasmette il virus, altrimenti avremmo già sconfitto il Covid in tutto il mondo”. Infine sull’eventuale riapertura delle superiori ha sottolineato: “Ritengo che se il Tar non dovesse bocciare l’ordinanza del presidente De Luca è plausibile che la didattica in presenza per le superiori parta il I febbraio dando il tempo per l’organizzazione agli istituti e ai trasporti. Tutto questo non senza preoccupazioni”.