In Veneto, dopo le scuse della Ass. all’istruzione che ne sarà della scuola “regionalizzata” leghista o “statalista” del Pd ?

(Giuseppe Pace, VSeg. Prov. Partito Pensionati Padova, delegato reg. autonomia scuola). “Solo la scuola può compiere il miracolo di trasformare il suddito in cittadino”, diceva e scriveva uno dei padri della nostra Costituzione. Sulla scuola più buona di quella renziana vi sono opinioni diverse. Quella nostra è per regionalizzarla, ma non alla maniera leghista venetista, di aumentare gli stipendi a quasi 75 mila impiegati della scuola per circa 610 mila studenti in Veneto. Potrebbe essere addirittura un’involuzione di quella attuale statalista sostenuta dalla sinistra in generale. Siamo per una scuola più libera, meno burocratica e con personale più efficiente e ben pagato, ma non controllato dai partiti regionali, si perderebbero le essenziali indipendenza e trasparenza. In Veneto 74% di elettori regionali hanno votato la riconferma dell’attuale governatore, meno del 40% non si sono recati alle urne e altri hanno votato lo sfidante civico, appoggiato dal Pd, prof. universitario A. Lorenzoni. Un primo segnale positivo oppure negativo-giudicheranno i cittadini- è quello espresso in Consiglio regionale veneto, dove non sono state condivise le richieste dimissioni dell’Assessora all’istruzione avanzate dall’opposizione in ambiente politico da monocultura leghista con qualche eccezione che va evidenziata, a mio giudizio politico. Leggiamo l’ambiente politico dell’Ente Locale Regione Veneto dal sistema informativo digitale: “Caso Donazzan, Lega si astiene dal voto: la mozione non passa„ «Le scuse dell’assessore sono tardive, ma non è questo il punto. Il consiglio regionale doveva prendere le distanze dalle sue affermazioni. Invece non l’ha fatto». Così ha commentato la consigliera regionale Erika Baldin (Movimento 5 Stelle). «La Lega ha scelto di non scegliere, l’astensione sul caso Donazzan è la cosa più grave. Nessuna condanna ufficiale, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte degli esponenti leghisti che, evidentemente, sono ben contenti di sacrificare le proprie convinzioni sull’altare degli equilibri della Giunta Zaia». (Arv) Venezia 19 gen. 2021 “L’assessore Donazzan gode della fiducia della maggioranza e del Presidente Zaia. Ha ammesso l’errore: ora torni a occuparsi di lavoro e scuola. In un momento come questo in cui gli ospedali stanno soffrendo, i medici stanno lottando per tenere in vita i loro pazienti e gli imprenditori per tenere aperte le aziende, non possiamo permetterci di distogliere anche un’ora sola l’attenzione dalla situazione emergenziale che stiamo attraversando. Per questo motivo i consiglieri dei gruppi ‘Liga Veneta per Salvini premier’ e ‘Zaia Presidente’ si sono astenuti. Quanto accaduto è stato un fatto grave. Elena Donazzan ha sbagliato, senza se e senza ma. Ha sbagliato come privato cittadino e ancora di più come amministratore: nessun rappresentante delle istituzioni può pensare di esprimersi in questi termini. Ma quanto detto oggi in aula ha superato tutte le polemiche dei giorni scorsi. Ora è arrivato il momento di guardare avanti”. Alberto Villanova e Giuseppe Pan, capigruppo di Zaia Presidente e Liga Veneta per Salvini premier, commentano così il voto alla mozione di riserve espresso dal Consiglio regionale. “Nella Regione del Veneto non c’è spazio per la nostalgia – continuano i due capigruppo – né per il revisionismo. Definire una “leggerezza” quello che in realtà è stato un errore grave ha generato imbarazzo e malessere personale: è stata negata una verità storica, e nessuno di noi mette in dubbio questo. E la storia, ricordiamo, è maestra: studiamola. Abbiamo già espresso più volte la nostra posizione al riguardo nei giorni scorsi. Ora è il momento di superare questa brutta parentesi e di tornare a pensare ai reali problemi dei veneti”. Già in altre occasioni ho scritto di autonomia della scuola in Veneto. Prima che le richieste dimissioni della Donazzan prendano corpo per accontentare non solo il centrosinistra, vorrei ribadire che regionalizzare la scuola veneta è una cosa seria. La Lega attuale e i suoi alleati locali non mi sembrano con le idee chiare in merito.Tra sudditi e cittadini vi è una sostanziale differenza che l’On., Pietro Calamandrei, sintetizzava così: ”solo la scuola può compiere il miracolo di far diventare cittadino il suddito”. L’art. 4 della nostra Costituzione, tra l’altro, recita:”Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Nell’ambiente politico attuale, i media e i cittadini, chiedono le dimissioni di una Assessore regionale veneto. Il media “la Repubblica” scrive: ”La richiesta di dimissioni e l’intervento della magistratura per l’ipotesi di reato di apologia del fascismo sono state avanzate da alcune forze di centrosinistra nei confronti di Elena Donazzan, assessora all’Istruzione della Regione Veneto ed esponente di FdI, per aver intonato “Faccetta nera” l’altro ieri durante il programma radiofonico “La Zanzara” su Radio24. Una breve esibizione telefonica, su provocazione dei conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo; di fronte alla richiesta di scegliere tra il motivo fascista e Bella ciao, Donazzan ha detto di ricordare Faccetta nera, composta nel 1935 in piena propaganda coloniale fascista e ascoltata in famiglia fin da piccola. L’episodio è stato segnalato dal coordinamento di “Il Veneto che vogliamo”, lista civica che ha appoggiato il candidato presidente Arturo Lorenzoni alle ultime regionali. “Questo clima di intollerabile revisionismo – sottolinea la nota – che ha ormai sdoganato il fascismo manifesto di una figura istituzionale è il simbolo di una regressione culturale e civile. Che tipo di scuola ha in mente Donazzan, sempre che fra una canzonetta fascista e l’altra possa avere spazio per occuparsi di scuola, forse ha in mente quella del ventennio quando gli insegnanti che non erano fascisti venivano licenziati?”, conclude la lista civica”. Alcuni anni fa scrissi un articolo di richiamo democratico –vinca il migliore per entrare nei dirigenti della Pubblica Amministrazione richiamando il concorso a vigili urbani di Milano- alla medesima delegata regionale alla scuola, che si lamentava dei presidi meridionali nel “suo” Veneto. Alcuni della direzione provinciale patavina del partito pensionati, parteggiarono più per la Donazzan, loro conterranea doc e dop, e non per il mio intervento pubblico su di un media padovano, che la richiamava a dichiarazioni più rispettose dei presidi meridonali. Meno male che ero già vaccinato a certo tipo di ambiente provinciale filovenetista-presente non solo tra i leghisti. Fu solidale, invece, con me un ex sindacalista ed ex dirigente della P. A..! Allora mi chiesi e mi richiedo: “ma nel settentrione,Veneto in particolare, che era e forse lo è ancora più contadino di altrove in settentrione, perché i contadini, o terroni del nord, li associano alla serie B e C i meridionali?. Il meridionale, anche se preside, perché non gli va giù, ai veneti, che, a volte, rasentando una sorta di razzismo”. Questo pare che sia diffuso dalla piccola borghesia (spesso parassitaria e statalista) che lo incentiva nel popolo. Quest’ultimo (che stravota lega, o non vota per il 37% circa) non più analfabeta come ieri, prima del boom economico italiano 1953-73 è cittadino secondo l’art. 4 della Costituzione?. Adesso che sui media la bagarre imperversa in merito alla medesima esponente politica regionale veneta, che ha cantato in radio una canzone dell’epopea mussoliniana del posto al sole africano, vorrei essere meno pungente anche se non giustifico il richiamo al fascismo e al suo colonialismo razziale al tramonto, dopo inglesi, tedeschi e francesi. I media precisano che la Donazzan “Già nel maggio 2019, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), aveva dipinto B. Mussolini come un grande statista (“l’ha detto Churchill, quindi io non faccio che inchinarmi…). E. Donazzan, assessora regionale all’Istruzione del Veneto, ribadisce la sua fede ai microfoni della stessa trasmissione, scatenando un caso politico con la lista civica di centrosinistra “Il Veneto che vogliamo” e Articolo Uno che hanno chiesto le dimissioni dell’assessora della giunta Zaia e l’intervento della magistratura per apologia del fascismo. Casus belli: la canzone “Faccetta nera” intonata dall’esponente di Fratelli d’Italia, che ha anche precisato di preferirla a “Bella Ciao”, innescando un vivace battibecco con uno dei conduttori, D. Parenzo. Ma l’Assessore si giustifica dichiarando che: “Ero bambina quando l’ho imparata – afferma Donazzan – Tra ‘Faccetta nera’ e ‘Bella Ciao’ non ho neanche un dubbio. Il Veneto è in pieno ambiente o epoca politica post D.C. e i consensi dati al “bianco fiore”, primato nazionale, ora li dà, con interessi del 20% alla Lega. Il Veneto attuale ha votato un uomo solo al comando regionale con il 74% di consensi. Un giorno si e l’altro pure, solo il Governatore Zaia parla in tutti i media possibili. Ma l’uomo solo al comando del Veneto, come della Campania sia pure con 20% di consenso in meno, non è un’evoluzione democratica. Zaia lo hanno votato non solo i leghisti, ma anche molti dei pidiessini. Padova al referendum Monarchia o Repubblica, votò la prima cioè restaurazione monarchica e non la innovativa seconda, nata dalla lotta antifascista e antinazista con concorso di comunisti, liberali, cattolici e repubblicani. Il nostro partito è per la Democrazia e non per il provincialismo democratico, sia pure nell’efficientissimo Veneto, che lo è non per questo o quel partito con i suoi politici di turno, ma per la laboriosità dei residenti. Le passerelle mediatiche continuano contro la Donazzan da parte di certa stampa e personaggi politici che non entrano nel merito della scuola ma vogliono forse uno dei loro nella catena di comando e non di responsabilità. A Padova ad esempio la scuola soffre di burocrazia come in altre parti del Veneto e d’Italia. Ma leggiamo in merito alla Assessore della R. Veneto, Elena Donazzan, cosa dice una assessora municipale di centrosinistra nei media locali: ”Donazzan, l’equivoco social e le “non scuse”. L’assessora Piva: «Vicenda penosa che ferisce le istituzioni» „L’assessora all’istruzione del Comune di Padova, Cristina Piva, è molto amareggiata dalla vicenda: «Il fatto in sé è piccolo e penoso e gli si è data anche troppa rilevanza. Ma negare le scuse chiare e nette a chi le aspetta, questo è ancora peggio. Significa reiterare un comportamento che poteva essere visto come uno scherzo e lo fai diventare un atto politico. Questo sì che è molto grave». Per la scuola questo è forse il momento più difficile dal dopoguerra, necessitano comportamenti consoni al momento, per l’assessora: «E’ di una miseria unica questa vicenda. Chi si mette al servizio delle istituzioni non deve fare queste prese di posizione, neanche a titolo scherzoso, che si prestano poi a dichiarazioni e repliche. Quello che più di tutto mi dispiace è che quando si è trovata costretta a scusarsi non l’ha fatto neppure in quel momento. Le scuse vanno fatte. Non è riuscita a dire “mi scuso”. E’ in una posizione così delicata che non si dovrebbe neppure fare per scherzo queste cose qui. Se proprio ne ha bisogno lo faccia in privato, non in una sede pubblica».“ Donazzan a parte, la scuola, ma anche la sanità padovana non brilla come i mass media hanno illuminato in questi ultimi anni, ma hanno le loro pecche d’inefficienza e secolarizzazione o indifferenza di non pochi dipendenti pubblici dei servizi erogati ad un cittadino spesso ancora suddito di luoghi comuni imperanti e cavalcati bene dai politici indigeni pieni di campanilismi provincialotti. Altro provincialismo di moda, fuori tempo massimo. Ovviamente a mio giudizio politico e di appassionato cultore di studi ambientali italiani ed esteri, oltre che prestato, provvisoriamente, all’ambiente politico locale. Io non canto faccetta nera come la politico Donazzan ma inneggio all’art. 4 della Costituzione che dà responsabilità al cittadino italiano e non solo a quello residente in Veneto. Questa regione ordinaria è una delle 20 regioni da 51 anni, forse troppo autonoma di provinciale propaganda per la più seria assunzione di responsabilità per le 22 materie da decentrare nell’Ente Locale regionale, che condivido comunque! Sulla Donazzan ho scritto una lettera a Tecnica della Scuola, ma mi piace riportare l’epilogo di un’altra lettera, scritta precedentemente alla stessa rivista scolastica, da R. Palermo: “Donazzan non ha avuto esitazioni ed ha intonato la nota canzone fascista inneggiante alla “conquista” italiana dell’Abissinia spiegando che si tratta di un motivo che lei ben conosce perché lo sentiva cantare spesso in casa. Inevitabili le proteste di diversi esponenti del centro sinistra veneto. E c’è chi chiede al presidente Luca Zaia di prendere le dovute distanze dall’assessora che, per parte sua, si difende invocando la libertà di pensiero: “La libertà non si predica – sostiene Donazzan – si difende: la libertà di pensiero deve sempre essere legata alla libertà delle persone, e mai scadere in offesa o violenza”. Tutto giusto, se non fosse per un piccolo particolare: nel nostro ordinamento esiste una legge (e precisamente la cosiddetta legge Scelba, n. 645 del 1952) che all’articolo 4 prevede la punibilità di “chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. Ma è bene ricordare che solo un giudice può stabilire se effettivamente, nel comportamento della Donazzan, si possano ravvisare estremi di reato”. Palermo rimanda al Magistrato la patata bollente, ma il cittadino italiano è nato dalla lotta alla resistenza anche contro Benito Mussolini e la damnatio memoriae si impone per le nuove generazioni? “Nelle ultime interviste – conclude Coalizione Civica per Vicenza – si scusa unicamente con una fantomatica ‘sinistra’ che ha offeso, senza capire che ha offeso i veneti tutti: siamo in una pandemia, lei è assessore all’istruzione e i nostri figli sono andati nell’ultimo anno solo 38 giorni a scuola. Poi la Donazzan e Zaia hanno chiuso le scuole fino al 31 gennaio, come la Lombardia, che peraltro è stata sconfessata dal TAR regionale. E in tutto ciò lei davvero perde tempo ad andare in radio in programmi “goliardici”? Dovrebbe lavorare per riportare a scuola i giovani veneti, ma evidentemente ha altro per la testa. A questo punto, se ne vada e lasci il posto a chi vuole lavorare davvero”. Ma i pidiessini e gli alleati civici come vogliono regionalizzare la scuola in Veneto? Farla restare tale e quale, forse? Spetta al cittadino, secondo l’art. 4 costituzionale collaborare e controllare il sistema d’istruzione affidandolo anche e soprattutto al libero mercato con seri accorgimenti politici. La libertà di scelta della scuola da parte del cittadino viene prima dello Stato e della Regione, per il mio partito. Comunque il caso dell’Assessora del Veneto non è un episodio isolato, già in altre occasioni ha fatto politica di parte e non superpartes come il ruolo pubblico richiede:”19 gennaio 2021. Nuovo episodio di censura social a danno di Elena Donazzan, Assessore regionale del Veneto ed esponente del partito di G. Meloni: a distanza di poco più di un anno dall’oscuramento di alcuni post legati alla sua partecipazione ad un convegno organizzato da Casapound, a causare stavolta la dura stigmatizzazione di Facebook è stato un commento pubblicato in merito alla notizia della convalida dell’arresto degli studenti fiorentini legati al movimento studentesco Blocco Studentesco. Immediata la reazione del social network di Mark Zuckerberg, che ha limitato la pagina social dell’Assessore regionale e comunicato che “la pagina rischia di essere nascosta … a causa delle continue violazioni degli Standard della Community”. Dura la replica di Donazzan, che sul fatto annuncia battaglia: “ecco l’ennesima censura promossa da Facebook, una palese violazione della mia libertà di pensiero e di espressione”. Il Sindacato degli Studenti Padova ha lanciato una petizione e l’ha diretta a E. Donazzan, Assessora all’Istruzione della R. Veneto. La petizione nasce dopo la lettera che l’Assessora, ha inviato ai dirigenti scolastici dopo i fatti di Parigi e dell’attentato terroristico alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo (lettera che si può trovare sul sito web della Donazzan → http://goo.gl/57PpqL). Nella circolare, si chiede a tutti i presidi delle scuole della Regione di far discutere di quanto accaduto, condannando non solo i fatti e chiedendo a genitori e studenti stranieri di dissociarsi, ma anche la cultura islamica, che alimenta, secondo l’Assessora, la genesi di tali attacchi terrroristici. Non finisce qui: infatti la Donazzan afferma che tutti i terroristi sono islamici e associa, in uno status su Facebook, un atto di bullismo da parte di un quattordicenne tunisino in Veneto alla strage di Parigi. Fare un paragone tra un gesto di bullismo e un massacro con armi da fuoco è simbolo di un becero razzismo che non possiamo accettare, specialmente se proveniente da una figura con una certa carica istituzionale. Viene da domandarsi se questo parallelo sia frutto di una strumentalizzazione cosciente dei fatti oppure da semplice ignoranza: i casi di bullismo sono diffusi in tutto il Paese, non importa l’origine culturale del ragazzo. Inoltre, in tutta Europa crescono i fascismi e il razzismo, e un ruolo decisivo sta anche nell’educazione. La scuola deve essere un luogo laico di confronto e l’educazione dovrebbe essere multiculturale ed interculturale. L’educazione collettiva di cui si fa portavoce la Donazzan fa crescere l’odio verso chi crede in un’altra religione o è semplicemente di una cultura diversa dalla propria. L’educazione collettiva di cui abbiamo bisogno è quella capace di rispondere con la valorizzazione positiva della diversità all’odio xenofobo che sta emergendo in tutta Europa, a causa anche delle provocazioni di soggetti come l’Assessora. Chiediamo, con questa raccolta firme, le immediate dimissioni dell’Assessora e chiediamo a tutti i dirigenti scolastici di dissociarsi da queste parole di odio e rimandare al mittente la circolare”. In Italia il teatrino della politica è di bassa qualità, quasi come quando recitava l’imperatore Nerone, ma la Democrazia, quella italiana e non solo, è fatta di partiti che esprimono le idee diverse dei cittadini. Questi ultimi però, in ogni caso, sono difesi dalla Costituzione come nel citato art. 4. Dunque non è detto che la votazione regionale sulle non dimissioni di chi ha cantato per radio “faccetta nera” sia legale: il terzo potere democratico della Magistratura, potrebbe invalidarla per rispondere al cittadino e all’Ente Locale che potrebbe non tutelarlo come Costituzione vuole!