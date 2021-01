Capua e la sicurezza stradale

(Caserta24ore) CAPUA Barresi (Insieme per Capua), ci scrive: “A Capua, si registrano incidenti stradali e danni agli automobilisti, dovuti alla cattiva manutenzione delle strade cittadine.

Addirittura, nei giorni scorsi, il Comandante della Polizia Municipale Ventriglia aveva disposto la chiusura di ben tre strade, proprio a causa della presenza di numerose buche, comportanti il venir meno dei requisiti di sicurezza stradale.

In altre strade cittadine, inoltre, sono stati posizionate alcune transenne segnalanti le buche ma il maltempo le ha danneggiate e, così, gli automobilisti patiscono gravi danni alle proprie autovetture.

Negli ultimi tempi, infatti, le richieste di risarcimento dei danni dovuti alle buche in questione si sono moltiplicate e, nonostante ciò, il problema non viene risolto. In ultimo, si è aggiunto anche il problema di un palo della luce, posto a Via Martiri di Nassirya che, da giorni dondola pericolosamente ed anche in questo caso, nonostante le numerose segnalazioni rivolte al Comune, la situazione resta irrisolta, senza che vengano intraprese iniziative risolutive. Tutto ciò sta determinando vivo malcontento tra i cittadini che rilevano l’inerzia dell’amministrazione comunale, di fronte ad una problematica, quella della sicurezza stradale, così importante.

L’esponente civico di opposizione, Avv. Roberto Barresi (Insieme per Capua) continua: “Da quasi due anni il noto ed inutile branco di incapaci che malamministra Capua, sta dimostrando l’inadeguatezza del compito assegnatogli. Ancora una volta sono costretto a ritornare sulla questione della sicurezza stradale che, nel nostro territorio, non è assolutamente garantita. Vengono infatti, dall’amministrazione comunale, calpestati gli obblighi di legge relativi al dovere della manutenzione viaria e della rimozione dei pericoli all’incolumità di cose e persone. Sono stato chiamato da numerosi cittadini che mi hanno evidenziato il pericolo delle buche stradali e del palo della luce di Via Martiri di Nassirya. Cosa si aspetta ad intervenire? E’ tanto difficile?