Caserta. Andare all’ASL tre volte non bastano ad un anziano per avere un medico

(Caserta24ore) CASERTA. LO SCONCERTO DI UN POVERO ANZIANO DI SAN NICOLA LA STRADA “Avere settant’anni, avere problemi seri alla tiroide, andare tre volte di seguito all’ASL di Caserta, (anche di pomeriggio), non bastano per avere un nuovo medico”. Lo sfogo lo abbiamo ascoltato nel primo pomeriggio di oggi al telefono della nostra redazione: è quello di un anziano cittadino di San Nicola La Strada, arrabbiato (e disperato) perché si considera preso in giro da una sanità pubblica che, soprattutto in questo periodo difficile della pandemia, dovrebbe essere più vicino ai malati, soprattutto a quelli cronici ed anziani. “Questa mattina, spiega l’anziano signore a telefono, (di cui omettiamo volutamente il nome), sono andato per la terza volta presso gli uffici dell’ASL di Caserta, per avere un nuovo medico. Nel mio paese, San Nicola La Strada, due medici di famiglia sono andati in pensione, tra questi il mio, pertanto sono più di tremila i pazienti che aspettano un nuovo medico dal momento che erano “medici massimalisti”, avevano cioé superato il numero previsto dallo stesso sistema sanitario. “Sono già stato all’ASL tre volte, spiega, ma inutilmente. Tre medici soltanto erano liberi: due prossimi alla pensione e l’altro era di Piedimonte Matese. Un po’ lontano da San Nicola. Ci sono ritornato ancora, ma l’ufficio era chiuso di giovedì pomeriggio, nonostante l’appuntamento. Poi mi hanno fissato un appuntamento per mercoledì mattina. Chiedo ancora informazioni, ma mi dicono :”Oggi non è possibile, dovete ritornare lunedì prossimo”. Oggi, quindi, non ancora ho il medico. Per scegliere un medico di famiglia alla mia età, non sono sufficienti quattro richieste, in due settimane. E poi oggi, negli uffici dell’ASL, c’era un assembramento di almeno quaranta persone! Ho provato a scaricare on line, dal sito dell’ASL, l’elenco dei medici disponibili, ma non c’è. Il problema è che io debbo assumere dei medicinali che hanno bisogno di un medico per la ricetta medica, debbo prendere delle fiale per la tiroide tutti i giorni e il sistema sanitario pubblico, non solo non mi aiuta, ma mi rimanda tranquillamente a casa. Invece le persone che accolgono gli assistiti agli uffici dovrebbero essere più buoni e responsabili. Non va bene un sistema sanitario che funziona (o meglio non funziona) in questo modo. Arriveranno forse altri fondi dall’Europa ma verranno dati al servizio privato, invece di aggiornare, formare ed educare il servizio sanitario pubblico. Mancano i medici e mancano le persone motivate negli uffici pubblici. Non è proprio possibile continuare a far finta di niente: non riesci ad operare per via telematica e in presenza, all’ufficio Asl ti rimandano a casa a mani vuote, a fare i conti senza medico, con le tue malattie”.