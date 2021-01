Calvi Risorta. La cittadina piange Carlo Parisi vittima del Covid

Si è spento presso l’ospedale di Frattamaggiore dove era ricoverato da qualche giorno Carlo Parisi vittima del Covid a Calvi Risorta.

Lascia la moglie e tre figli: Tina, Enza e Nicandro. Lo piangono la madre, i fratelli, la sorella e la numerosa parentale di Petrulo di Calvi Risorta e i piccoli nipoti Teresa e Mario.

Carlo 58 anni, era benvoluto da sempre da tutti, sopratutto nella frazione di Petrulo. I più anziani lo ricordano da piccolo nei primi anni ‘80 quando dall’abitazione del centro storico in via della Forestale i genitori lo mandavano a distribuire a parenti ed amici del rione, pagnotte di pane.

Lo ricordano con affetto attraverso numerosi manifesti affissi in paese gli amici del gruppo dei Bottari, quelli del gruppo di caccia al cinghiale “Cangiano” che partecipano in particolare al dolore del figlio Nicandro (Nino).

Il rito funebre si terrà al cimitero di Giano Vetusto alle ore 15:30 di sabato 16 gennaio.