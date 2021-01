Vairano scalo. Arrestate due rumene per furto

(Caserta24ore) VAIRANO I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio, in Caianello (CE), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto, di due donne, M.V. cl. 1989, e M.C. cl. 1992, entrambe rumene, domiciliate a Napoli. I militari dell’Arma le hanno sorprese dopo che, presso un supermercato sito in via Ceraselle, si erano impossessate di un cospicuo quantitativo di prodotti alimentari e di igiene della persona che avevano abilmente occultato all’interno di un passeggino.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Le rumene sono state trattenute presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.