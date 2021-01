Sparanise. I ragazzi del Foscolo in Alternanza Scuola Lavoro con l’Università “Vanvitelli”

(Caserta24ore) SPARANISE Ancora una Università accompagnerà di gli studenti della Ragioneria e dell’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” del Foscolo di Sparanise nei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (oggi Competenze Trasversali per l’Orientamento). Dopo l’Università “Cà Foscari” di Venezia, l’Università di Cassino e l’Istituto Zooprofilattico di Portici, arriva un protocollo di intesa ed una convenzione con l’Università della Campania “L.Vanvitelli” di Caserta e i ragazzi degli indirizzi “Amministrazione Finanza e Marketing” (Ragioneria) e “Sistemi Informativi per il Marketing” (Informatica) seguiranno tre interessanti percorsi di formazione: il primo, destinato alle classi del terzo anno (3^A Sia e 3^B Sia), si chiama “Vitamina E2” ed è un percorso per le competenza trasversali che avvicina gli studenti allo studio dell’economia partendo da tematiche di grande attualità. Esso infatti, mette a disposizione degli studenti un “temporary magazine” redatto dai docenti del Dipartimento di Economia che rilegge i fatti di attualità secondo una interessante prospettiva economica. Al temine del percorso gli studenti dovranno sostenere un test finale. Il secondo percorso, invece, “Lab4Start”, è destinato alle classi del quarto anno (4^A Sia e 5^ B Sia) e dà agli studenti la possibilità di seguire dei “Massive Open-line Courses – MOOC”, videolezioni registrate dai docenti di Economia, fruibili attraverso dispositivi informatici, per imparare a stendere un “Business plan”. Le lezioni, in particolare, si concentrano su quattro sezioni che definiscono la struttura del Business plan, con l’analisi del contesto, il piano marketing ed il progetto di fattibilità economico – finanziaria. Agli studenti che sono impegnati nella stesura del progetto che racchiude tutte e quattro le sezioni, verranno riconosciute dall’Università ben 84 ore valide ai fini dei PCTO. Il terzo percorso, infine, è diretto alla classe 5^ B Sia, e si concretizzerà nell’attività di accompagnamento “5 Stars” che ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti del quinto anno che acquisiranno competenze trasversali legate al “Business english”, al “diritto privato”, e alla ” gestione delle imprese”. Tutte le ore PCTO verranno riconosciute dopo il superamento di un test finale. Affiancheranno gli alunni del Foscolo i professori Raffaele Montanaro di Economia aziendale ed il prof. Andrea Vendemia docente di Informatica. L’accordo tra il Foscolo e l’Università “Vanvitelli” ,ha una durata triennale ed è stato sottoscritto dal preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella e dalla prof.ssa Maria Antonia Ciocia, Direttrice del Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della Campania. Dopo la firma della Convenzione, nei prossimi giorni inizieranno le lezioni relative a tutti e tre i percorsi formativi, in orario pomeridiano. “Parteciperemo anche noi, spiega il preside Mesolella, a “Welcome to Economia”, il programma di orientamento del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, coordinato dal dott. Diego Matricano, che ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti nella conoscenza dei percorsi formativi offerti dal Dipartimento di Economia ed aiutarli a scegliere il corso di studi più adatto alle loro inclinazioni personali e alle loro aspettative lavorative. Una convenzione PCTO questa, che sicuramente coinvolgerà gli studenti e che si aggiunge ad altre importanti convenzioni stilate dal Foscolo in questi ultimi due anni con le Università e con enti di prestigio come il Centro Ricerche Aerospaziali di Capua, l’Ordine dei Medici di Caserta, la Reggia di Caserta, il Museo d’Arte Contemporanea di Caserta, il Collegio dei Geometri di Caserta, il Museo Archeologico di Teano, Tour operator ed aziende.