Cancello ed Arnone. Fondi al Comune per il sistema integrato di istruzione

(Salvatore Candalino) CANCELLO ED ARNONE Il Comune di Cancello ed Arnone è risultato beneficiario di € 35,699,26 in riferimento al Piano Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione 0/6 anni.Il Piano finanzia interventi in materia di edilizia scolastica, sia con nuove costruzioni che con azioni di ristrutturazione, restauro, riqualificazione, messa in sicurezza e risparmio energetico di stabili di proprietà delle amministrazioni locali. “L’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla pubblica istruzione dott.ssa Annamaria Di Puorto – ha deciso di investire questi fondi in opere di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Arnone, allo scopo di rendere il plesso più funzionale e sicuro per i nostri bambini”. A tale scopo, si è resa necessaria una variazione al bilancio, approvata durante l’ultimo consiglio comunale