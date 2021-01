50 anni fa nasceva l’ Archeoclub. Venerdì 15 Gennaio, alle ore 18, il primo WeBinar

(Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale ArcheoClub D’Italia): “Era il 1971: nacque per la prima volta ArcheoClub D’Italia. Tante saranno le celebrazioni. Venerdì 15 Gennaio al via il “Giubileo dell’ArcheoClub D’Italia”: 22 WeBinar in diretta con il Paese, l’archeologia, la storia, il turismo, i Beni Culturali. Ben 77 WeBinar durante i quali conosceremo siti sottomarini archeologici, bellezze uniche al mondo, paesaggi, restauri. Ben 22 dirette con archeologi, geologi, esperti del paesaggio, di arte e beni storici. Insomma saremo in diretta con la bellezza dell’Italia!”. Ben 50 anni fa nasceva ArcheoClub D’Italia – Venerdì 15 Gennaio, alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook di ArcheoClub: “Giubileo dell’ArcheoClub D’Italia”. “Era il 1971 quando per la prima volta in Italia, nasceva ARCHEOCLUB D’ITALIA fondata da esperti importanti come Massimo Pallottino, allievo di Giulio Quirino Giglioli e primo docente di Etruscologia alla Sapienza di Roma, Gianfranco Paci cattedratico di Epigrafia romana e Storia romana, il professor Romolo Augusto Staccioli, il filosofo Francesco Berni, ideatore e promotore instancabile. Nello stesso anno nacquero le sedi locali. ArcheoClub nacque come Centro di Documentazione Archeologica al fine di sostenere in modo concreto gli studiosi e gli esperti dell’archeologia nella divulgazione della conoscenza del passato. Oggi ArcheoClub conta ben 140 sedi in tutta Italia e 5000 soci e siamo una grande realtà. L’immenso patrimonio archeologico, storico – artistico, architettonico e ambientale presente sul territorio italiano costituisce da sempre una grande attrattiva per il mondo intero; custodirlo e valorizzarlo, richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni, in primis le Amministrazioni locali, le Università, le Soprintendenze, i Poli Museali, è stata la premessa sulla quale i fondatori hanno posto le prime basi e ArcheoClub c’è stipulando protocolli con queste importanti istituzioni e gestisce in Italia importanti siti archeologici, beni culturali, musei di cui i nostri volontari si prendono cura con costanza”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di ArcheoClub D’Italia. Il 15 Gennaio in diretta social, alle ore 18, prenderà il via il “Giubileo di ArcheoClub D’Italia” con i “Venerdì dell’ArcheoClub”. Un vero viaggio nell’Italia della ripresa, con il racconto straordinario dell’attività di ricerca in campo archeologico ma anche la narrazione dell’immenso patrimonio culturale del nostro Paese: l’Italia! “Venerdì 15 Giugno, alle ore 18, in diretta sulle piattaforme Social, prenderà il via GIUBILEO di ARCHEOCLUB D’ITALIA nell’ambito del cinquantesimo anniversario dalla nascita dell’Associazione riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali. Avremo un ciclo con ben 22 appuntamenti dedicati alle attività culturali nazionali. Più di 30 tra architetti, archeologi – ha proseguito Santanastasio – geologi, restauratori e professionisti attivi nel campo del turismo culturale, riusciranno a parlarci e mostrarci i vari campi in cui ArcheoClub D’Italia opera da 50 anni: Archeologia – Storia – Architettura – Ingegneria Naturalistica – Arte – Protezione Civile. Cercheremo di mettere gli italiani in diretta video ed audio anche con quelle realtà archeologiche, culturali e paesaggistiche curate sul campo dai nostri 5000 soci. Ad esempio ammireremo l’Archeologia sottomarina che offrirà la grande opportunità di vedere, capire, amare ciò che la risorsa mare riesce a conservarci. Numerosi WeBinar daranno spazio ai restauri, alla valorizzazione del patrimonio, alla GeoArcheologia Ambientale, ai beni sommersi, all’Architettura ma anche all’Ingegneria del paesaggio. Allo stesso tempo affronteremo tematiche che saranno centrali nella fase di rilancio dell’Italia del dopo Covid come ad esempio la comunicazione e la politica di promozione del territorio, le norme attuali ma anche quelle da suggerire”. Ben 22 WeBinar e poi la Convention Nazionale a Roma, ad Ottobre.

“Dunque 22 WeBinar, ogni Venerdì, alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook di ArcheoClub D’Italia per raccontarci e raccontare. Una vera diretta con il Paese per avere il Paese in sintonia ed in diretta con il turismo, la cultura, l’archeologia, la storia. Gli eventi della durata di 60 muniti saranno aperti a tutti. Il “Giubileo di ArcheoClub D’Italia” si concluderà ad Ottobre con l’importante Convention Nazionale di Roma alla quale speriamo di poter invitare i nostri 5000 soci. Il 50 ennale però ci vedrà protagonisti anche con altri eventi nazionali – ha concluso Santanastasio – e la speranza è quella di dare la possibilità anche alla stampa tutta di essere con noi in diretta dai siti archeologici, musei, borghi, con la bellezza della nostra Italia e della nostra gente. Un lungo viaggio per ammirare luoghi meno conosciuti ma forti, belli, importanti. L’immenso patrimonio archeologico, storico – artistico, architettonico e ambientale presente sul territorio italiano costituisce da sempre una grande attrattiva per il mondo intero; custodirlo e valorizzarlo, richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni, in primis le Amministrazioni locali, le Università, le Soprintendenze, i Poli Museali, è stata la premessa sulla quale i fondatori hanno posto le prime basi. Da ben 50 anni la nostra Associazione mette a disposizione delle comunità locali e degli studiosi professionalità e competenze diverse che spesso si rivelano preziose per individuare nuovi modi di promozione e di gestione di monumenti considerati secondari o troppo periferici per una gestione centralizzata”. Si inizierà dunque Venerdì 15 Gennaio, alle ore 18, con il primo WeBinar in diretta sulla pagina Facebook di ArcheoClub D’Italia e dedicato al RESTAURO.