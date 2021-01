Sparanise. Le ragazze del Turismo in Alternanza Scuola Lavoro alla Reggia di Caserta. Firmata la convenzione.

(Caserta24ore)SPARANISE Anche quest’anno le ragazze ed i ragazzi dell’indirizzo Turismo del Foscolo di Sparanise vivranno l’esperienza straordinaria di effetturare 150 ore di Alternanza Scuola lavoro presso la Reggia di Caserta. E’ stata infatti firmata una convenzione tra il Direttore Generale della Reggia di Caserta arch. Tiziana Maffei ed il Preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella per continuare anche quest’anno, per gli alunni delle classi terze, dell’indirizzo Turismo, i Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamente nei saloni della bellissima Reggia borbonica. “La Reggia di Caserta, si legge nella Convenzione, ha accolto favorevolmente la proposta presentata dal Foscolo di Teano, l’ha valutata e l’ha ritenuta in linea con la propria attività istituzionale” che è quella di promuovere il proprio patrimonio e di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Referenti della convenzione sono la dott.ssa Paola Viola per la Reggia di Caserta e la prof.ssa Teresa Lauretano, docente di lingua spagnola, per il Foscolo,

Le ragazze e i ragazzi del Turistico di Sparanise, quindi, da oggi fino a giugno faranno formazione e da guida alla Reggia di Caserta. Una bella opportunità per gli alunni del Foscolo che effettueranno le loro ore di Alternanza Scuola- Lavoro presso il monumento più noto e visitato d’Italia, alunni che già lo scorso anno hanno accompagnato i visitatori presso la “Quadreria della Reggia” illustrando loro i bellissimi dipinti del “Real Sito di Carditello”. “Una buona occasione – ha spiegato il preside del Foscolo Paolo Mesolella, per entrare a contatto con il mondo del grande turismo, conoscere da vicino la nostra Reggia e la sua bellissima “quadreria”. I nostri alunni, infatti, faranno da guida ai quadri del Re. La Quadreria è stata aperta al pubblico per la prima volta nel marzo 2011 e rappresenta il prolungamento naturale della Pinacoteca Reale in spazi di grande pregio architettonico, collocati al pianterreno, nei pressi del secondo cortile della Reggia. L’esposizione accoglie dipinti che vanno dal XVI al XIX secolo, commissionati dai sovrani e raggruppati per soggetto: nella I Sala sono esposti soggetti orientali; nelle sale II e III, sono in esposizione tele con episodi di storia della letteratura; nella IV sala, Nature morte; nella V sala, Paesaggi e Battaglie; nella VII sala, tele di Santi, con la passione ed il martirio di Cristo; nelle sale VII- VIII è in esposizione la ritrattistica del Settecento e dell’Ottocento; nella IX sala, le bellissime Vedute di Carditello.