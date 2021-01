Marcianise. Nasce l’associazione degli ex Consiglieri comunali

(Caserta24ore) MARCIANISE Nella città di Marcianise (Caserta), il 19 dicembre scorso è nata l’Associazione MARTHENISII CIVITAS PROGREDITUR – Associazione Ex Consiglieri Comunali della Città di Marcianise come già, sul territorio Nazionale, operano analoghe Associazioni. Gli ex Consiglieri e Amministratori della Città di Marcianise: Bucci Giuseppe, Buonanno Luciano, Foglia Vincenzo, Musone Angelo, Musone Donato, Piccolo Angelo, Piccolo Francesco, Restivo Cesare; Santoro Giovanni, Tartaglione Cleto, Tartaglione Luigi e Bartolomeo Valentino, hanno Registrato all’Agenzia dell’Entrate di Caserta in data 23.12.2020 la suddetta Associazione, alla quale possono associarsi, su richiesta di adesione, i Consiglieri eletti che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di Marcianise, nonché gli ex Assessori non eletti in Consiglio Comunale e gli ex Sindaci di qualsiasi formazione politica. L’Associazione ha sede provvisoria in Marcianise alla Via Duomo, 70, in attesa che il Comune possa garantire all’Associazione un’idonea sede nel Palazzo Comunale e regolarizzi un sostegno anche economico, come già avviene per questo tipo di Associazioni, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e Regolamenti della città. L’Associazione di Marcianise aderisce a quella Nazionale degli ex Consiglieri Comunali con sede in Assisi che associa le analoghe associazioni di Verona, Aquila, Torino e Assisi. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri. Le finalità e scopi dell’Associazione sono:

a) mantenere vivi i vincoli che unirono gli Amministratori Comunali nell’operare per l’interesse della popolazione della Città di Marcianise ed essere riferimento anche per i giovani Consiglieri Comunali;

b) contribuire a promuovere, in tutte le sedi idonee, il prestigio del Consiglio Comunale di Marcianise, quale primaria espressione della rappresentanza democratica della comunità locale, regolata da Statuti e Regolamenti;

c) valorizzare il ruolo e la funzione degli ex Amministratori Comunali, anche attingendo alle loro specifiche competenze ed esperienze;

d) attuare le proprie finalità mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, iniziative culturali e sociali e quant’altro utile allo scopo;

e) instaurare rapporti con similari Associazioni, con organismi nazionali e internazionali e concorrere al consolidamento dei rapporti con le Città gemellate;

f) agevolare l’informazione, a beneficio dei soci e cittadini, sulle attività dell’Amministrazione Comunale e della Associazione stessa;

g) divulgare la conoscenza della Storia Civile e dello Statuto Comunale;

h) partecipare a società e consorzi le cui attività siano coerenti con l’attività dell’associazione stessa.

i) curare, per memoria storica e culturale, l’anagrafe degli ex Consiglieri Comunali.

Marcianise nel 1806 da Casale di Capua ottenne il riconoscimento di Comune e nel 1872 il titolo di Città. Oggi, per la realtà economica del territorio e per numero di abitanti (40.297 dall’ultimo Censimento del 2011), è una delle città più importanti della provincia di Caserta. La città di Marcianise presenta due aree di sviluppo industriale A.S.I, e per dimensioni è tra le più grandi aree industriali in Italia; il suo agglomerato è compreso tra le 52 aree di sviluppo nazionale. Costituisce inoltre uno dei più importanti snodi per le vie di comunicazione regionali con la presenza di importanti centri produttivi, commerciali e logistici (Interporto Marcianise- Maddaloni).