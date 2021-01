Calvi Risorta. Arriva un nuovo medico della mutua: dott. Alfonso Montanaro

Arriva un nuovo medico della mutua nello studio di via Cales dopo il pensionamento della dott.ssa Maria Carmela Perrotta e il termine dell’incarico in sostituzione alla dott.ssa Ilaria Fattore.

Si tratta del dott. Alfonso Montanaro di Roccaromana classe 1976 il quale ha fatto sapere agli assistiti dello studio che fino al 15 gennaio la sede resta in via Cales n.1, così come gli orari di ricevimento. Non ha ancora fornito un recapito per essere contattato a distanza. Inoltre ha fatto sapere che tutti i pazienti di Calvi Risorta potranno sceglierlo come medico della mutua attraverso i canali dell’ASL di Capua (foto in allegato).

La dott.ssa Fattore in una nota aveva fatto sapere ai suoi assistiti che “…dal prossimo anno non saró più il vostro medico curante, in quanto l’incarico di sostituzione conferitomi dall’Asl termina il 31 dicembre, senza ulteriori proroghe. Dal 1 gennaio 2021 a Calvi Risorta ci sarà un nuovo medico incaricato. Questo è stato un anno particolarmente difficile per tutti noi, ma soprattutto una prova formativa per la mia crescita professionale e personale”.

La dottoressa Fattore aveva pubblicamente ringraziato i propri assistiti “per la pazienza, la stima e l’affetto dimostrati nei miei confronti in questi lunghi e complicati mesi”.

Così come successe per il pensionamento dello studio di Lombardi i vecchi pazienti dovranno scegliere il medico. Può sembrare un eccesso di burocrazia ma la scelta del medico è personale.

FAC SIMILE

All’Azienda Sanitaria Locale Distretto N° 22

via Ferdinando Palasciano,1 81043 Capua (CE)

distretto22.uoasb@aslcaserta.it

(loredana.bifulco@asl.caserta.it- rosalia.martino@asl.caserta.it-

vanda.mancini@asl.caserta.it- antonio.pucillo@asl.caserta.it-

OGGETTO: Scelta del medico curante (ex art. 11 D.p.R. 484/96), assistito nome cognome

Il sottoscritto, nome cognome, cod. fisc. (…………), nato a città nascita il….. data

nascita, residente a (città residenza), in via …., …

tel. ……….. già assistito da dott/ssa. …………,

CHIEDE

di poter scegliere come medico di fiducia della mutua il dottore

nome e cognome

La presente è ai sensi dei decreti legge n.18/2020 e n.22/2020.

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, esente da imposta di bollo, è resa ai sensi degli art. 46 e 47 e 74 del D.P.R. 28/12/2000 N.445.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e copia tessera sanitaria/codice fiscale.

luogo e data

In fede (firma autografata)