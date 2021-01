Pietramelara. Operaio morto, la denuncia dell’UGL Chimici Nazionale

(Caserta24ore) PIETRAMELARA Cordoglio e profonda tristezza per l’operaio ucciso da una scarica elettrica a Pietramelara. La Segreteria Nazionale dell’UGL Chimici si unisce all’Ugl Caserta stigmatizzando quanto accaduto: “Cominciamo un nuovo anno sulla falsariga dei precedenti. Il cambio di passo che abbiamo chiesto – sottolinea Michele Polizzi – non è mai arrivato. Attendiamo di capire cosa sia realmente accaduto ma intanto, continuiamo a denunciare le carenze del sistema. Ci troviamo sempre più spesso ad avere a che fare con imprese che operano con pochi dipendenti i quali devono controllare aree sempre troppo vaste e cimentarsi con impianti che non conoscono a fondo. Avvengono così tragedie non più tollerabili”.