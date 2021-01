Teano. Il Liceo Classico del Foscolo compie 156 anni. Fu inaugurato nel gennaio 1865

(di Paolo Mesolella) E’ IL PRIMO GINNASIO MUNICIPALE APERTO N PROVINCIA DI CASERTA. Ha 156 anni è non li dimostra.

Il Liceo Classico Foscolo di Teano, quest'anno compie 156 anni di vita e conserva ancora l’entusiasmo della gioventù. Ha vissuto più di un secolo e mezzo di attività, tra gli alti e bassi della fortuna, sempre fiero della sua storia ultracentenaria. E' la fortuna delle città importanti quella di avere una propria storia, con una propria tradizione culturale ed un liceo Classico municipale: il Giulio Cesare di Roma, il Sannazzaro di Napoli, il Sallustio di Sulmona, il Pitagora di Siracusa e così via. In un libro del 1884 di Giuseppe Lonardo, intitolato “La Risurrezione del Ginnasio a Teano”, abbiamo la certezza documentata che la scuola secondaria teanese ha 156 anni di vita e che inizia proprio con il Ginnasio Municipale nel gennaio 1865. Non solo: il Ginnasio di Teano è il primo ad essere stato fondato in provincia di Caserta, se si considera che il Liceo “Giannone” casertano fu inaugurato, l’ano seguente, il 2 gennaio del 1866. Un ginnasio, quello di Teano, alla cui vita contribuiva non solo l'amministrazione municipale teanese, ma anche quelle dei paesi vicini come Vairano, Roccamonfina, Marzano, Caianello, Carinola, Tora e Piccilli, Pietramelara, Calvi Risorta e Sparanise. Il ginnasio teanese sorgeva di fronte al seminario e al soppresso monastero di San Salvatore. Il suo primo direttore fu il dotto sacerdote Stanislao Trabucco di Carinola, che avrebbe rinnegato l'infallibilità del papa, così che il Trabucco fu costretto a lasciare l'incarico e la scuola chiuse per un breve periodo di tempo. Poi, però, nel 1884 ritornò l'occasione di riaprirlo. Il prefetto Giorgetti, in qualità di Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale, su pressione dell'on. Angelo Broccoli, il 7 agosto 1884 chiese al Consiglio Comunale di Teano di riaprire il Ginnasio governativo nell'ottobre 1885. Ma il Consiglio Comunale, convocato il 14 agosto, alla presenza dell'on. Broccoli, registrò l'opposizione del dott. Gaetano Corvino che lo riteneva non necessario, ma un lusso per pochi. Il Corvino, in particolare, riteneva non opportuna la spesa di lire 17.176 per avviarlo, in considerazione delle scarse risorse del paese e delle numerose tasse governative, provinciali e municipali. I soldi potevano essere spesi meglio se impiegati per accomodare le strade e la conduttura delle acque. Ma l'avv. Salvatore Spina, presidente della Società Operaia teanese, ribatté, dimostrando che l'istruzione non doveva considerarsi un bene di lusso, ma un bene utile e necessario a sviluppare i beni materiali ed intellettuali dei cittadini. Il Ginnasio non doveva essere considerato un privilegio di casta ma un diritto di tutti. Fu così che il Consiglio Comunale sidicino approvò l'istituzione del Regio Ginnasio; e con 26 consiglieri presenti (25 votanti, 1 astenuto) e con la maggioranza assoluta di 13 voti approvò l'ordine del giorno e riaprì il Liceo classico. Al suo mantenimento non mancò l'aiuto dei comuni vicini. Scrive Lonardo nel suo libro:”La Giunta di Pietramelara, di Tora e Piccilli, di Vairano, di Cajanello alla semplice richiesta del sussidio già ha deliberato ieri l'altro più di un migliaio e mezzo di lire. E rimangono ancora i comuni di Roccamonfina, di Marzano, di Carinola ecc. i quali concorrendo anche essi con un sussidio, al par degli altri, dimostreranno l'amore che hanno per l'istruzione ...”. Il Liceo Ginnasio sidicino, quindi nasce non come una casta per pochi eletti ma grazie al sostegno della Società Operaia. Continua Giuseppe Lonardo: “E' da sapersi altresì che la Società Operaia di Teano, in seduta straordinaria del 18 agosto 1884 concordemente deliberava acciocché si fosse pregato l'illustrissimo Prefetto per influire sull'apertura del Ginnasio per il 1884”. Aveva capito che “ i detrattori avevano il solo scopo di mantenere il popolo nell'ignoranza, lo scopo di chiudere al figlio dell'operaio la via che potesse un giorno elevarlo sulla propria classe per aprirgli un migliore avvenire...”. Fin qui la storia che vede il Ginnasio nascere prima degli altri in Terra di Lavoro, poi c’è la cronaca di oggi che vede il Liceo Classico Foscolo al primo posto, tra quelli dell’Altocasertano, nella speciale graduatoria stilata da EDUSCOPIO con un indice FGA 69 che tiene conto della media dei voti (27,07%) e dei Crediti ottenuti all’Università (62,43).