Sparanise -Teano. Al Foscolo c’è un corso per chi ama l’Informatica

(Caserta24ore) SPARANISE - E’ ampia l’offerta formativa dell’istituto “Ugo Foscolo” di Sparanise e Teano. E anche quest’anno sono attese molte iscrizioni all’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali che prevede lo studio fino a sei ore di Informatica alla settimana. Un corso indicato per chi ama l’informatica ed il fascino delle nuove tecnologie multimediali. Un corso, tra l’altro, quello SIA (dei Sistemi Informativi Aziendali) che rilascia un diploma valido ed abilitante per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento, quale docente Tecnico Pratico ITP. Pertanto, anche il prossimo anno scolastico presso l'ISISS “Galilei” di Sparanise e l'ISISS “Foscolo” di Teano parte l’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” , oltre agli indirizzi “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Relazioni Internazionali per il Marketing”, l'indirizzo Turismo e l’indirizzo Geometra. Indirizzi che si aggiungono al Liceo Scienze Applicate, al Liceo Scienze Umane, al Liceo Scientifico Biomedico che quest'anno si accresce di nuova linfa e rinnovato entusiasmo.

L’ indirizzo, Sistemi Informativi Aziendali, informatico, - spiega il Dirigente Scolastico prof. Paolo Mesolella, è già attivo con successo da sei anni e ad esso è possibile iscriversi dal 4 gennaio prossimo e prevede, quali insegnamenti obbligatori di indirizzo, Informatica (5- 6 ore), Economia Aziendale (7ore ), Lingue Inglese e Francese, Diritto ed Economia politica, Chimica, Fisica e Scienze integrate, per un totale di 32 ore settimanali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conosceranno le tematiche relative ai microfenomeni economico- aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti del mareketing, ai servizi turistici. In particolare saranno in grado di analizzare, con l'ausilio di strumenti informatici e matematici, i fenomeni economici e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. Il perito SIA intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione e controllo di gestione; sa utilizzare gli strumenti di marketing in differenti contesti; sa agire nel sistema informatico dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione, al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; sa elaborare , interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali. L’istituzione dell’indirizzo informatico (Sistemi Informativi) nella nostra scuola, - spiega il preside Paolo Mesolella - assume un valore particolare perché non vi sono scuole secondarie con questo indirizzo in tutto l’agrocaleno nonostante l’esteso bacino di utenza che comprende i comuni di Teano, Pignataro, Sparanise, Calvi Risorta, Francolise, Giano Vetusto Bellona, Pastorano, Vitulazio. L’attivazione di un corso ad indirizzo informatico quindi si configura come oggettivo ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’intero comprensorio.