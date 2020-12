Capodrise. Domenica 3 gennaio alle 19 il concerto dei Vocal Dreamers “I Sing in silence”.

(Caserta24ore) CAPODRISE Il Palazzo delle Arti di Capodrise augura a tutti un buon fine anno e anno nuovo di rinascita. Non abbiamo mai smesso di contrastare la situazione determinata dalla pandemia in corso con tutti i mezzi a nostra disposizione perché la cultura non si fermasse e siamo orgogliosi del nostro contributo a questo importante scopo. Fiduciosi che che presto possa venire il momento di incontrarci nuovamente in presenza nelle nostre sale, vi diamo appuntamento online sulla nostra pagina Facebook domenica 3 gennaio alle ore 19.00 con il concerto dei Vocal Dreamers "I Sing in silence".Vi aspettiamo! maggiori dettagli nelll'evento Facebook

https://www.facebook.com/PalazzoDelleArtiCapodrise/