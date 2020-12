Acerra (Na). Ex poliziotto, non vedente, preso di mira da ragazzini e colpito con le pistole ad aria.

(ilMezzogiorno) ACERRA (Na) Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, in riferimento all’incresciosa vicenda verificatesi all’ex poliziotto non vedente di Acerra, sceso di casa con il cane e colpito con le pistole ad aria compressa e preso in giro da alcuni ragazzi in monopattino elettrico, esprime tutta la sua solidarietà personale e istituzionale alla vittima di questo sopruso.

“Le agenzie educative, famiglia, scuola, media, volontariato religioso e civile - dichiara l’avv. Paolo Colombo - devono impegnarsi in via preventiva perché ciò non accada più e lo Stato deve intervenire applicando le giuste sanzioni per garantire l’osservanza delle regole, se violate, del vivere civile.” “A tal fine – conclude il Garante – mi impegno a sollecitare il Difensore Civico della Regione Campania, ad avvalersi dei poteri a lui conferiti dall’art. 36 L. 104/92 e a costituirsi parte civile in quanto l’offesa fatta a una persona fragile è un’offesa a tutta la comunità.” “In una società civile tutto questo è inaccettabile.”.