Roma. Pubblicato il “Manifesto dei Diritti dei Figli” a cura dell’Associazione MdM.

(ilMezzogiorno) ROMA L’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza genitoriale (MdM), promuove

pubblicazioni e studi scientifici sui danni psicofisici subìti dai figli che vivono all’interno di dinamiche non

equilibrate nelle famiglie separate; opera per la diffusione di una cultura della tutela delle relazioni

familiari, della libertà e responsabilità genitoriale, del rispetto della dignità di ogni componente il nucleo

familiare e della collaborazione reciproca tra tutti. L’Associazione ha posto al centro della propria azione il tema della salvaguardia della relazione tra genitori e figli, ha elaborato un “Manifesto per i diritti dei figli ed il contrasto alle stereotipie di genere” che indica nella tutela della salute e del benessere psicofisico e sociale e nella tutela delle relazioni familiari dei figli, gli elementi cardine dei loro corretto sviluppo. Per leggerlo:

www.mantenimentodiretto.info/manifesto