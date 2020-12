Migliaia di bambini e ragazzi disabili sono stati abbandonati ad una DaD inadeguata ed inefficace.

(Matteo Fraioli, CitizenGO) Durante il primo lockdown e dalla “riaperture” delle scuole a settembre, migliaia di bambini e ragazzi disabili, assieme alle loro famiglie, sono stati abbandonati ad una DaD che si è rivelata inadeguata ed inefficace. Qualche giorno fa è stato pubblicato il rapporto dell’ISTAT sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità effettuato dopo il picco della pandemia. I dati sono drammatici!

Ciò che è emerso dal rapporto conferma quello che le famiglie ci hanno raccontato in questi mesi:

Oltre il 23% degli studenti con disabilità (circa 70.000 bambini), tra aprile e giugno, non hanno preso parte alle lezioni (una quota che nel sud Italia raggiunge il 29%);

Il 27% dei bambini sono stati impossibilitati a seguire le lezioni a causa della patologia sofferta;

Il 20% hanno subito la mancanza di collaborazione da parte dei propri genitori, che non potevano seguirli a causa del lavoro;

Il 17% non ha potuto usufruire dei servizi online a causa di disagi socio-economici e il 6% a causa di mancanza di strumenti essenziali.

Si sta attuando una vera e propria discriminazione che mette in serio pericolo il principio della libertà educativa e il diritto allo studio, sanciti e tutelati nella nostra Costituzione. Come al solito, a pagarne le conseguenze sono sempre i più deboli... Dall’inizio della pandemia la situazione non è cambiata. I bambini con disabilità e le loro famiglie continuano ad essere discriminati da un sistema inefficiente come la DaD, che ha giovato solamente nel far emergere gli elementi di fragilità economica e di vulnerabilità sociale delle famiglie con figli disabili.

Mancano i servizi di viabilità, gli insegnanti di sostegno e l’assistenza domestica.

Gli studenti disabili delle scuole pubbliche paritarie non sono studenti di serie B!

Possiamo cambiare le cose, ma dobbiamo intervenire ora!