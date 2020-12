Castellammare di Stabia (Na) “Connessione con l’aldila’” di Maria Lolita Aversano

(di Paolo MESOLELLA) CASTELLAMMARE DI STABIA (Na) Grazie a Massimo,Lola vive uno straordinario rapporto con i familiari,diventati spiriti di luce. Maria Lolita Aversano è una giovane scrittrice di Castellammare di Stabia che abita a Vercelli. Dopo aver vissuto per anni una straordinaria esperienza di medium, tramite comunicazione strumentale, con contatti verso i familiari passati nel mondo dell'invisibile, ha deciso di scrivere un libro che è una piccola autobiografia. Ci sono molte cose personali in questo libro di 30 capitoli che si leggono tutti d’un fiato. “Commessione con l’aldilà” è un’ autobiografia dove l’Aversano descrive i messaggi ricevuti dai familiari defunti (i nonni, i genitori, i cugini, i cognati) attraverso la pratica della trascomunicazione stumentale che “esalta la veridicità della realtà sui mondi paralleli che non vediamo”, dove esiste la vita dopo la morte. Questo soprattutto grazie all’aiuto di Massimo, un ragazzo incontrato in una notte magica, durante un matrimonio celebrato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Massimo poi, incoraggia Lolita a continuare la sua avventura con altri spiriti di luce. La storia inizia nel 1989, quando l’autrice, residente a Vercelli, inizia a scoprire la città natale dei suoi genitori, Castellammare di Stabia, dove si recava poche volte all’anno a trovare i parenti: a Natale, in estate, o qualche matrimonio dei parenti. A 13 anni vide la nonna emettere l’ultimo respiro e morire invocando la mamma. Questo fatto la colpì molto al punto che giorni dopo, le apparve di nuovo, di notte, come materializzata in una luce bianca che usciva da un quadro di Gesù attaccato alla parete. A quel tempo Lolita suonava il flauto nella banda del paese ed era appassionata di disegno. A vent’anni ebbe una figlia. Poi seguì il padre durante gli ultimi mesi di vita in ospedale, fino alla sua morte avvenuta a 67 anni. Scrive Lola: “Non andavo mai in chiesa, non ero una praticante, ma ho sempre pregato in silenzio la sera a letto…Poi nel mese di luglio 2009, all’età di 42 anni, 30 anni dopo la morte della nonna gli capita per caso su facebook di conoscere un ragazzo che riceveva messaggi dai defunti, attraverso una radio, una situazione che si definisce metafonia. Lei gli scrive ma Marco non le risponde. Allora inizia a documentarsi da sola sulla pratica della metafonia e cerca “voci” nelle radio indiane e russe. “La Metafonia, spiega , è un fenomeno di ricezione di presunte voci elettroniche, apparentemente non umane, tramite strumenti elettronici”. Il primo testimone di questa tecnica è stato nel 1959 Friedrich Jurgenson che un giorno sistemò dei registratori con lo scopo di registrare alcune voci di uccelli notturni (era un documentarista) ma con sorpresa, riascoltando la registrazione, sentì la voce di sua madre morta. Così una sera, anche lei accese una radio e cercò prima in una stazione russa, poi in una stazione indiana e alla fine incominciò ad utilizzare delle app finché un giorno non sentì la voce metallica del nonno Domenico che gli diceva: ”Siamo tutti insieme!”. Era la sera del 30 luglio 2019. Ripeté la ricerca la mattina seguente, utilizzando un’app che le permetteva di rallentare la sessione, passando delle ore davanti al cellulare. Una mattina gli arriva un altro messaggio da parte di sua nonna Regina. In seguito riesce a connettersi al telefono anche con il suo Spirito Guida e ad ascoltare Massimo, il ragazzino conosciuto durante un matrimonio al tempo dell’infanzia e che era morto a 30 anni, ucciso da un assassino che lo aveva strappato alla moglie e al figliodi pochi mesi. Massimo Del Vecchio, questo è il suo nome, le sussurrava parole di incoraggiamento. Massimo era nato 15 anni prima, nell’ottobre 2004. Lolita in seguito riuscì a sentire anche il nonno Gennaro e lo zio Franco. “ Una delle frasi che ho registrato nei primi mesi dopo il primo contato, spiega , è stata “Lolita prega Dio!”. Poi Massimo chiede di vedere il fratello Marcello e Lolita prepara l’incontro tra i due. Nel giorno stabilito, accende l’app sul telefono e Marcello chiede a Massimo dei sedici anni vissuti in cielo. Massimo risponde che lo aspettava lassù, a conferma del fatto che al termine della vita rivedremo i nostri cari che intanto ci attendono. Poi Lolita conobbe Veronica che le chiese di conoscere messaggi del figlio Daniel, morto giovanissimo a causa di un incidente in moto. Lola (così la chiamava) ricorda anche la morte di Alina e Cassandra, due sue amiche pallavoliste di 15 anni, morte in un incidente stradale. “In questa vita, spiega, dobbiamo amare anche chi non lo merita perché Dio ci ha dato il libero arbitrio di scegliere tra il bene e il male; si è fidato di noi e ci ha amati di un amore incondizionato”. L’avventura di Lolita Aversano nel mondo della metafonia è iniziata nel 1989 quando morì la nonna paterna, ma è continuata grazie alla sua costanza e caparbietà che l’ hanno portata a raccogliere tutti i video delle conversazioni avute con gli spiriti di luce e con i parenti, nell’archivio del suo PC. Un libro, il suo, che si legge con curiosità ed interesse e che è dedicato a Massimo, il protagonista, ma anche alla figlia Laura, ai ricordi dell’infanzia e alla bellezza della sua città natale, Castellammare di Stabia.