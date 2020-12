Caserta. Don Antonello: no ai botti per rispetto dei morti

(Caserta24ore) CASERTA “Colgo con molta attenzione la richiesta che è arrivata da Don Antonello Giannotti. Il sacerdote del Buon Pastore ha chiesto ai casertani di non sparare fuochi d’artificio per solidarietà ai malati e per rispetto ai tanti lutti che il nostro territorio, e tutto il pianeta, ha sofferto e sta soffrendo a causa del Coronavirus. Come candidata sindaco di Speranza per Caserta - dichiara Rosi Di Costanzo - faccio mio e condivido l’appello di don Antonello, ricordando che l’uso dei fuochi artificiali, soprattutto quelli più rumorosi e pesanti, rappresenta non soltanto un pericolo per le persone ma anche per gli animali domestici. Sono convinta che le parole di don Antonello saranno in grado di smuovere le coscienze a rinunciare ai botti di fine d’anno.