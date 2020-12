Sant’Arpino.Requiem Missa de’ Morti in do minore di Francesco Durante

(Caserta245ore) SANT'ARPINO - Domenica 27 dicembre 2020 - alle ore 17 Diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Istituto di Studi Atellani. La seconda edizione del Festival Francesco Durante, organizzato dall’Istituto di Studi Atellani di Sant'Arpino – Frattamaggiore, con la direzione artistica di Lorenzo Fiorito, presenta un evento eccezionale: dal Festival di Musica Antica di Utrecht, domenica 27 dicembre alle ore 17:00 sarà trasmesso in streaming il Requiem (Missa de’ Morti) in do minore di Francesco Durante.

Il bellissimo Requiem per soli, due cori, due trombe e orchestra. Si tratta della messa più famosa del compositore di Frattamaggiore, eseguita per la prima volta a Roma il 15 settembre 1749 nella Chiesa de’ SS. Giacomo ed Ildefonso della Nazione Spagnuola in Piazza Navona, per commemorare la morte di Filippo V di Spagna.

Il Festival di Musica Antica di Utrecht ha concesso al Festival Durante la possibilità di trasmettere il concerto eseguito nella Jacobikerk il 31 agosto 2019. Il Maestro Marco Mencoboni dirige l’Ensemble Cantar Lontano e l’Orchestra Canalgrande. Voci soliste: Valentina Mastrangelo, soprano; Francesca Sartorato, contralto: Riccardo Pisani, tenore, Gabriele Lombardi, Basso. A presentare la messa in streaming sarà lo stesso maestro Mencoboni.