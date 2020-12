Pompei. Pronto il documentario “Pompei, ultima scoperta”, sulle straordinarie scoperte

(Caserta24ore -ilMezzogiorno) POMPEI Pronto il documentario “POMPEI ULTIMA SCOPERTA” che andrà in onda questa sera alle 21:00 su Rai 2. Rai Documentari svela - ora in anteprima su RaiPlay e questa sera alle 21 su Rai2 - le immagini inedite del Thermopolium pompeiano da poco tornato alla luce: una bottega dell’epoca e un raffinato street food. Gli affreschi straordinariamente conservati, i resti di quelle che erano le pietanze dell’epoca, l’odore di vino emerso da uno dei contenitori dopo la rimozione delle ceneri, rendono questa scoperta unica e sensazionale.

Il Thermopolium è solo l’ultimo degli straordinari ritrovamenti che fanno di Pompei il sito archeologico più importante d’Europa e unico al mondo. Gli ultimi anni di scavi saranno raccontati in un docu-film esclusivo diretto da Pierre Stine. Rai Documentari presenta POMPEI ULTIMA SCOPERTA: stasera alle 21 su Rai 2

https://www.raiplay.it/video/2020/12/Pompei-Ultima-Scoperta-Thermopolium-22602387-255c-4c11-aaac-aeb6675ffa3e.html