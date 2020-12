Natale 2020, il Messaggio di Mons. Angelo Spinillo

(Caserta24ore) AVERSA “In quella notte, la luce della presenza di Dio dissolve la paura e la rabbia: nasce così la possibilità, ricca di carità e di fraternità, di condividere il bene incontrato”

È Natale, cantiamo con il coro degli Angeli, come ci dice il Vangelo: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore. E la gloria vera, ci annunzia Mons. Angelo Spinillo nel suo messaggio per il Santo Natale 2020, è la venuta al mondo di Gesù, la presenza della vita nuova che cambia tutta la storia del mondo. “In quella notte, la luce della presenza di Dio viene a dissipare la paura e la rabbia, non ci sono più né il buio né le ombre. Nasce invece la possibilità, ricca di carità e di fraternità, di condividere il bene incontrato. E allora l’augurio è che la luce del Signore possa renderci capaci di incoraggiarci a vicenda, di scambiarci l'annuncio di speranza, di poter condividere il dono della carità che è quell’amore che rende davvero luminosa la nostra vita”.