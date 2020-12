(on. Mario Tassone) Gli auguri di Natale quest’anno rivestono un significato particolare. Si deve uscire dalla ritualità dello scambio augurale che molte volte rimane in superficie. Oggi il contagio ci riporta alla nostra dimensione con i nostri limiti. La nostra onnipotenza? Una presunzione! Le divisioni, i comportamenti insensati, le lotte feroci? Uno snaturamento della nostra umanità. Auguri, perché forti di questa drammatica esperienza dalla quale speriamo di uscire a breve, ritroviamo i sentimenti di solidarietà e condivisione. Auguri, dunque, non freddi e meccanici per affrontare il futuro con tanto cuore. Nelle grandi prove le comunità si ritrovano e sfidano i tempi se animati da passioni e da pensieri forti. È quanto desideriamo per ognuno di noi, per l’Italia e il Mondo intero!

on Mario Tassone CDU