Caserta. Alla Scuola Specialisti il 1° Corso “Manutentore di Aeromobili” per personale Kuwait

(Salvatore Candalino) CASERTA Si è concluso il 23 dicembre u.s. il 1° Corso Manutentore di Aeromobili, svolto presso la Scuola Specialisti a favore di 31 frequentatori della Kuwait Air Force (KAF) ed erogato interamente in lingua inglese. Il Corso in parola si inserisce nell’alveo di un accordo intergovernativo finalizzato alla crescita capacitiva della Kuwait Air Force sulla scorta delle esperienze e delle competenze maturate dall’Aeronautica Militare. Il piano degli studi sviluppato ad hoc, è parte di un complesso iter di addestramento finalizzato a consentire ai militari kuwaitiani di svolgere, nel prossimo futuro, le mansioni di responsabile tecnico o di manutentore dei velivoli F-2000 Eurofighter, acquistati nel 2016 dal governo kuwaitiano. Il programma formativo del Corso svolto presso la Scuola Specialisti, nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19, è stato incentrato sull’insegnamento di discipline tecnico-professionali, teoriche e pratiche, necessarie all’acquisizione delle conoscenze di base per operare sul velivolo F-2000; il tutto sarà seguito dall’abilitazione On Job Training presso altri Reparti operativi della Forza Armata, secondo un percorso strutturato in fasi.

Il completamento del 1° Corso Manutentori della KAF, come evidenziato dal Comandante la Scuola Specialisti Col. Roberto IMPEGNO, rientra nel quadro di un processo di più ampio respiro, caratterizzato da una costante tensione a rafforzare il ruolo raggiunto dalla Scuola quale “polo di eccellenza” nella formazione tecnico-specialistica in ambito sia nazionale che internazionale. La Scuola Specialisti A.M., è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.